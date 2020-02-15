余洁：高质量发展视角下的洛阳都市圈建设

实施区域协调发展战略，是新时代国家重大战略之一，是贯彻新发展理念、建设现代经济体系的重要组成部分。打造洛阳都市圈，建设新引擎，是省委省政府贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话精神的重大战略举措，更是洛阳加快副中心城市建设，提升辐射力和影响力的题中应有之义。

实施区域协调发展战略，是新时代国家重大战略之一，是贯彻新发展理念、建设现代经济体系的重要组成部分。打造洛阳都市圈，建设新引擎，是省委省政府贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话精神的重大战略举措，更是洛阳加快副中心城市建设，提升辐射力和影响力的题中应有之义。

高质量发展视角下，洛阳都市圈不只是一个地理概念，更是一个经济概念，如何让这个“圈”连起来、动起来、实起来，是当前洛阳乃至全省发展面临的一个重大课题。近年来，洛阳在推动豫西北联动发展方面成效显著，成为辐射带动河南经济发展的重要引擎，但与国内成熟都市圈相比，洛阳都市圈还存在很大差距。未来洛阳都市圈要想实现更高质量的发展，必须结合区域实际，多措并举，集聚实力。

一是要优化顶层设计。洛阳都市圈要“连起来”，首要的是规划设计。对比国际经验，在现代化的都市圈培育和建设过程中，日本形成了独特的发展模式，日本政府曾先后五次制定和完善东京都市圈发展规划，充分体现了“规划先行”“与时俱进”的规划建设理念，这一点对于打造洛阳都市圈具有极大的参考价值。目前洛阳都市圈的标准化规划尚在制订中，应加快编制具有前瞻性的都市圈规划，并结合洛阳市情和国家战略，适时调整和完善，保证规划的连续性和衔接性。同时，在顶层设计方面要注重规划一体化，特别是都市圈内城镇体系规划的一体化，科学指导都市圈协调发展。

二是要完善基础设施。在国内所有的副中心城市中，洛阳是距离省会最近的，同时洛阳都市圈内主要城市距离郑州乃至陕西西安较近，这就容易造成一个困境：在洛阳都市圈建设的起步阶段，极易受到周边较发达城市的“虹吸效应”影响，导致生产要素向外流出，给洛阳都市圈的进一步发展带来巨大阻碍。针对洛阳都市圈面临的“虹吸效应”，如何让这个“圈”“动起来”，交通运输、信息网络、市政服务、工程建设等基础设施这些构建城市网络的基本条件，就成了洛阳都市圈建设不可或缺的重要载体。这些载体承载和支撑着城市的技术流、人才流、信息流等的发展，要加快交通等基础设施的一体化，积极引导洛阳都市圈内人口、技术等要素流入，增强发展潜力。

三是要夯实产业支撑。产业是城市发展的基础，洛阳都市圈要想“实”起来，最重要的是夯实区域整体产业实力，这样才能提升区域的辐射力、带动力，吸引人才、技术、创新等生产要素在区域集聚，从而形成新的增长极。首先，在产业布局上，要围绕生产要素进行统一设计，实现错位发展；其次，要以产业联盟组建为抓手，充分利用现有成熟的产业基础，集聚都市圈内技术、人才等要素，推动豫西北区域产业集群化发展；最后，要加快产业转型升级，加大对新兴产业、高端制造业和高端服务业的投入力度，实现创新驱动发展。(作者余洁为中共洛阳市委党校市情研究部教师)