及时止小过，方能防大错（洛谭说事）

最近有两条“熊孩子”的新闻刷屏。一条是广东清远一个五六岁的小男孩到派出所“自首”。小男孩用铲子把别人车弄花了，其父母想让孩子更好地认识错误并学会承担责任，于是让他到派出所“自首”。

最近有两条“熊孩子”的新闻刷屏。

一条是广东清远一个五六岁的小男孩到派出所“自首”。小男孩用铲子把别人车弄花了，其父母想让孩子更好地认识错误并学会承担责任，于是让他到派出所“自首”。

另一条是浙江宁波一个8岁男孩的检讨书刷爆业主群。男孩在乘电梯时，把32个楼层的按钮按了个遍，妈妈发现后引导孩子认识错误，并要求他写检讨书向邻居们道歉。

两件都是小事，让人看完都会心一笑，它们之所以在网上引发众多点赞和好评，是因为“熊孩子”身后家长的态度和做法。孩子顽皮捣蛋不可避免，有时候也未必是多大的错误，但是孩子是否懂得知错就改，父母的正确教育很重要。所幸这两个孩子的家长都选择鼓励孩子公开认错，家长的这种态度值得称赞。

中国民间有句俗话：“小洞不补，大洞吃苦。”小过到最后往往会演变为大错，它们之间往往只有一步之遥。因此，这两个孩子的家长的做法与其说是在纠错，不如说是家长在督促自己提高警惕，并教育孩子培养自省的习惯，树立小恶不为的人生理念。这是两条新闻启迪家庭教育的地方，值得提倡。

美国养育系列图书作家珍妮·艾里姆说过，孩子身上存在缺点并不可怕，可怕的是作为孩子人生领路人的父母缺乏正确的家教观念和教子方法。这些年，家长“不作为”而让“熊孩子”闯大祸的可不少，有在博物馆里放任孩子翻越展区围栏、追逐玩闹，导致珍贵藏品被损坏的；有在得知孩子高空抛物砸伤别人后，百般包庇的……当孩子对是非界限和原则底线还未完全明确的时候，父母如果有了错误的教育，就容易让孩子混淆是非，为此后酿成大错埋下隐患。

孩子是一张白纸，该如何描绘，笔握在家长、老师、社会手里。想让孩子更多地看到真善美，远离假恶丑，就应该向这两位妈妈学习，孩子犯了小过错，就要用适当的方式让孩子认识到错误，如此，孩子将会终身受益。(新闻观察员 洛谭)