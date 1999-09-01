偃师市二级调研员温雪景接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：偃师市二级调研员温雪景涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：偃师市二级调研员温雪景涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 温雪景简历 温雪景，女，汉族，1960年9月出生，河南偃师人，1986年5月加入中国共产党，1980年5月参加工作，本科学历。 1980.05—1983.11 偃师县高龙学校教师 1983.11—1987.07 偃师县高龙乡副乡长 1987.07—1999.09 偃师市人大财经委干部、副主任、主任 1999.09—2003.03 偃师市妇联主席 2003.03—2006.05 偃师市副市长 2006.05—2007.03 偃师市委常委、统战部部长 2007.03—2011.05 偃师市委常委、宣传部部长，市政府党组副书记 2011.05—2019.11 偃师市干部(正县级待遇) 2019.11 —偃师市二级调研员