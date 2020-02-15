洛阳这些中小学总体建设任务完成九成

洛报融媒记者今日从市教育局获悉，洛阳今年重点民生实事——中心城区新建、改扩建8所义务教育学校的建设任务取得良好进展。

洛报融媒记者今日从市教育局获悉，洛阳今年重点民生实事——中心城区新建、改扩建8所义务教育学校的建设任务取得良好进展。8所学校中，6所为新建，2所为改扩建，各项工程的开工率达100%，总体建设任务已完成年度总任务量的90%。其中，洛阳市第五十八中学改扩建工程进展较快，该校新建的报告厅大楼已进入铺设地坪和内部装修环节，有望于8月底建成投用。

今年新建的6所学校为：涧西区广文一小、高新区华夏路中学、高新区白营小学、瀍河区桂园路小学、洛龙区锦台小学、洛龙区太康东路小学。改扩建的2所学校为：洛阳市第五十八中学、吉利区实验小学。