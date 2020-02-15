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插着“导管”完成高考的孟津考生宋文哲 超一本线81分
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-27 08:38

　　插着“导管”参加高考的孟津一高考生宋文哲，在众人的帮助下，克服高温和身体不适，顺利完成了考试。11日，洛阳晚报曾以《一名特殊考生的圆梦之旅》报道他的事。25日，高考成绩出炉，宋文哲考了625分，高出理科一本线81分。

　　“和平时相比，这次成绩不太理想，但我依然非常感激社会各界的帮助和关爱，让我顺利走进考场。”昨日，宋文哲表示，事情虽然过去了近20天，但回忆起那段经历，他的心情仍然久久不能平静。

　　7月5日晚，突发气胸的宋文哲被班主任紧急送往医院。经医疗专家会诊后，6日上午，医院为宋文哲制订了创伤最小、能有效缓解症状的手术方案，并为他实施了胸腔穿刺手术，进行引流排气治疗。与此同时，围绕他的保障工作紧锣密鼓地展开：当地教育部门派出专车负责接送；考点为他开辟绿色通道，并派两名工作人员护送他进出考场；医院为他设置单人病房和专用书房，并安排救护车应对突发情况……

　　在如此精心周密的安排下，宋文哲插着“导管”参加了两天的高考。考场上，他虽然出现了胸闷、头晕等不适症状，但咬牙坚持了下来。

　　9日上午，在高考结束第二天，宋文哲成功接受了第二次手术，经过近10天的住院观察治疗，目前已移除“导管”，在家静养。

　　“他是一个热心肠，平时话不多，但成绩不错。在这次的人生磨砺中，他展示出了不服输的品质，我们全体师生备感钦佩。”班主任苏青说，希望宋文哲今后能直面各类挑战，书写精彩的人生篇章。

　　眼下，宋文哲和家人正结合高招录取分数线和相关排名，选择合适的院校。对于未来，他表示，想报考医学类院校，用自己所学帮助和救治更多的人，来回馈社会对他的关爱。（记者 孟山 通讯员 董洁）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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