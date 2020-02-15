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洛阳银行捐赠300万元支持洛阳教育事业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-24 19:01

　　24日下午，洛阳市教育奖励基金会捐赠仪式暨洛阳市教育局与洛阳银行战略合作签约仪式在市教育局举行。双方将按照优势互补的原则，共同创新模式，促进我市教育事业高质量发展。签约仪式上，洛阳银行向洛阳市教育奖励基金会捐赠300万元。

　　洛阳市教育局有关负责人表示，此次与洛阳银行开展战略合作，旨在探索教育、金融、科技、资源多方有机结合的创新业务模式，加快推进教育现代化建设，使洛阳教育同人民群众期待相契合、同洛阳副中心城市地位相匹配。洛阳市教育局将携手洛阳银行，充分发挥双方各领域资源优势，探索数字校园建设，加强“互联网+教育”建设，推动洛阳市教育行业的数字化转型发展，为洛阳加快副中心城市建设积极贡献力量。

　　（洛报融媒记者 孟山 通讯员 王三河）
[ 责任编辑：潘亮]
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