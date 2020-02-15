洛阳市场监管执法人员加强监督监管 优化惠企服务环境

近年，我市大力优化营商环境，精准开展助企服务，扎实推动“六稳”“六保”落地见效，跑出了优化营商环境的“洛阳速度”，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。日前召开的市委十一届十三次全会对下一步全市营商环境建设作出部署，要求适时启动2020年全市营商环境评价，努力打造全省领先、国内一流的营商环境新高地。本报今起开设《优化营商环境看行动》栏目，宣传报道洛阳各地各部门细化落实、积极创新优化营商环境的举措和精准服务企业的成效，为加快副中心城市建设不断培育新动能。敬请关注。

编者按

近年，我市大力优化营商环境，精准开展助企服务，扎实推动“六稳”“六保”落地见效，跑出了优化营商环境的“洛阳速度”，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。日前召开的市委十一届十三次全会对下一步全市营商环境建设作出部署，要求适时启动2020年全市营商环境评价，努力打造全省领先、国内一流的营商环境新高地。本报今起开设《优化营商环境看行动》栏目，宣传报道洛阳各地各部门细化落实、积极创新优化营商环境的举措和精准服务企业的成效，为加快副中心城市建设不断培育新动能。敬请关注。

“感谢洛阳市市场监管局对重点企业的保护，我们非常感动。”昨日上午，青岛啤酒(洛阳)有限公司相关负责人告诉记者。

该负责人说，作为一家百年民族企业，其公司生产的青岛啤酒在市场上占有较大份额。近年，一些厂家故意收购该公司生产的啤酒专用瓶，并灌入仿冒的啤酒，严重损害了企业利益，同时造成啤酒专用瓶大量流失，给企业经营带来了巨大隐患。“6月进入啤酒销售的高峰期，我们公司的业务员在市场上发现有商家出售仿冒青岛啤酒。”该负责人说，他们立刻向市市场监管局投诉。

接到企业诉求后，市市场监管局成立专项工作组深入市场进行排查，最终在我市城区发现一个无照销售窝点，当场查处仿冒青岛纯生啤酒542箱，并以此追溯源头，最终确定生产厂家是外地的一家饮品企业。之后，市市场监管局相关负责人多次奔赴当地，联合当地市场监管部门进行调查，并将该饮品企业涉嫌仿冒违法行为移交当地市场监管部门处理。我市城区无照销售窝点的相关负责人涉嫌无证无照经营并从事假冒啤酒销售，我市市场监管部门已依法对其进行查处。

“市委十一届十三次全会指出，要不断优化惠企服务环境，加强监督监管，完备各项保障机制。”市市场监管局相关负责人表示，我市市场监管系统将持续优化营商环境，依法保护企业的合法权益。

记者从市市场监管局了解到，今年以来，我市加强电子商务领域、重点商品交易市场和外商投资领域等重点领域执法，严厉查处侵犯知识产权等违法行为。今年上半年，全市共开展专项执法行动402次，共处置各类知识产权案件85件，移送司法机关9件，各级行政机关共查处侵权假冒违法案件254件。（记者 李岚 通讯员 陈翔 李玮）