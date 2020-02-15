想入伍的考生别错过！43所地方高校定向培养士官生2506人

洛报融媒记者从市招生考试中心获悉，今年43所地方高校2020年高职(专科)层次招生计划公布，将为陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、军委国防动员部、武警等单位招收定向培养士官生2506人(含女士官34人)。

洛报融媒记者从市招生考试中心获悉，今年43所地方高校2020年高职(专科)层次招生计划公布，将为陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、军委国防动员部、武警等单位招收定向培养士官生2506人(含女士官34人)。

【关键词】报名条件

报考定向培养士官的考生须为2020年参加全国普通高校招生统一考试的普通高中毕业生，年龄不超过20周岁(2000年8月31日以后出生)，未婚，其政治和身体条件按照征集义务兵的规定执行。

【关键词】招生办法

考生须参加全国普通高校招生统一考试，8月4日8时至8日18时填报专科提前批志愿，填写相应高校“直招士官生”专业。

考生须接受政治考核。7月24日至8月11日，有意报考定向培养士官的考生，要前往户籍所在地县(市)区人民武装部打印填报《应征公民政治考核表》，接受政治考核。政治考核合格同时高考成绩达到达到最低分数控制线的考生，需登录河南省招生办公室网站，下载打印《定向培养士官招生面试表》《河南省定向培养士官招生疫情防控承诺书》并如实填写。8月12日至18日期间每天早晨6时前，考生需保持空腹状态，携带本人身份证、准考证、政治考核表、疫情防控承诺书、面试表，前往阜外华中心血管病医院(郑州市中牟县阜外大道1号)接受体格检查和面试。

【关键词】培养方向

定向培养士官学制3年，前2.5学年的全部课程由高校负责，后0.5学年为入伍实习期，由招收部队负责，毕业后取得大专学历，由高校办理毕业手续。

培养对象完成高校前2.5学年的课程且修满规定学分，由学校所在地兵役机关组织身体复检和政治复审，符合服现役条件的，由兵役机关办理入伍手续。培养对象毕业后，由所在部队按照规定权限下达士官任职命令，并执行现役士官的工资标准，享受现役士官的相关待遇。（洛报融媒记者 孟山）