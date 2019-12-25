【视频】想撕，没门！洛阳法院启用“电子封条”，24小时不间断监控和取证

法院查封房产，你再想撕掉，没门！近日，洛阳市老城区人民法院启用了“电子封条”，安装牢固不易脱落，24小时不间断监控和取证，扫描二维码可查看相关法律文书，有人破坏便会自动发出语音警报并录像。

法院查封房产，你再想撕掉，没门！近日，洛阳市老城区人民法院启用了“电子封条”，安装牢固不易脱落，24小时不间断监控和取证，扫描二维码可查看相关法律文书，有人破坏便会自动发出语音警报并录像。

20日，老城区人民法院首次启用“电子封条”，对位于纱厂路的一处涉案房产进行查封。

什么是“电子封条”？它有什么特点？

22日，洛报融媒记者前往涉案房产现场探访了一番。

据了解，该案是一起借贷纠纷案件，老城区人民法院依法对被执行人的该处房产进行查封、抵偿。为更好保护申请执行人合法权益，确保房屋查封公示效果，防止人为破坏，保障执行工作顺利进行，执行法官决定采用“电子封条”对该房屋进行查封。

“电子封条”全称叫“智能电子封条监控系统”。记者在涉案房产现场了解到，“电子封条”外观为一个方形盒子，通过两根机械臂固定在涉案房产大门上。“电子封条”上印有法徽和“法院查封”“严禁破坏”“封”等字样，上面设置有告示栏，张贴有介绍该房产情况的提示和二维码。被执行人或者案外人可通过手机扫描电子封条上的二维码，可以详细了解房屋查封的原因、执行法官的联系方式、查封期间的法律义务等信息。

加装牢固，可反复使用

为确保胜诉当事人的诉求及合法权益尽快实现，法律赋予了法院对被执行人财产的查封权力，目的在于对相关财产实施控制，避免让胜诉判决陷入无法执行的困境。

“现实中，对不动产的查封一般为‘活封’，即房屋所有人或租赁人可以居住，但不得出卖。判决生效进入执行程序后，如果被执行人依然不履行生效裁判的话，则需要对所查封的房产腾空后进行处置。”老城区人民法院副院长、执行局局长贾伟介绍，以前使用纸质封条，很容易脱落或是被人为损毁。

洛报融媒记者看到，与以往的纸质封条相比，“电子封条”覆盖门锁，不会脱落、不易破坏，对涉案房产“锁定”更有效，可以实现查封不解除任何人都不能进入房屋。

贾伟介绍，“电子封条”安装过程不到两分钟，运行时间最长可达5年，而且可以反复使用。

（现在的封条） (以前的封条)

自防破坏，取证及时

老城区人民法院执行局执行员史营兵介绍，在司法实践中，如果纸质封条被破获，很难找到肇事者，追究法律责任也很困难，常常导致被查封的房产处于“失控”状态，影响到胜诉当事人合法权益的实现。而且，不乏被执行人不配合法院工作的情况，甚至采取撕毁纸质封条、拒不搬离、“霸占”房屋的强硬方式对抗执行。

据介绍，“电子封条”设备内置声光警示系统和摄像头，可以对涉案房屋实施24小时不间断监控和取证，防止无关人员进入。

“‘电子封条’的这一功能够彻底解决纸质封条遇到的这些问题。”史营兵说，一旦有人试图破坏，“电子封条”便会自动播放警告语音，告知法律后果，并开启录像功能锁定证据。这些视频证据会通过内置网络摄像头实时发送到执行指挥中心进行报警提醒，破坏者的照片也将实时传输至执行指挥中心进行留存，便于强制措施的适用。

现场，洛报融媒记者体验了一番。当“电子封条”被触碰后，它内置的灯光和摄像头立即打开同步录像，并播放语音警告：该房屋已被人民法院依法查封，本院责令被执行人立即履行生效法律文书确定的义务，未经本院允许任何人不得入内，任何破坏本设备的行为将受法律处罚。视频证据已经传到有关部门，请勿继续破坏本设备。

“启用‘电子封条’是我们借助智慧法院建设加大执行工作力度的又一次创新举措，能有效促使被执行人主动履行生效的法律文书，更有效地保护申请执行人的合法权利。”贾伟说，将积极借助新技术手段，创新工作方式，加大执行工作力度，全力压缩失信被执行人的活动空间，加大对老赖的威慑，维护司法权威，确保胜诉者权益不落空。

(洛报融媒记者 申利超 通讯员 申文娟 文/图/视频)