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收“五毛钱”事小 “不打招呼”事大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-05-22 08:48

　　近段时间闹得沸沸扬扬的丰巢快递柜收费事件，以国家邮政局约谈、丰巢道歉并调整收费服务结束。事情虽然告一段落，但由此带来的思索不能停止。

　　今年4月底，丰巢突然宣布进入会员时代，普通用户保管包裹，超过12小时要按时长交0.5元到3元费用。此举招致用户不满，杭州、上海等地陆续有小区宣布停用丰巢快递柜。大家的不满在于丰巢不打招呼搞突然袭击，在用户不知情的情况下，单方面宣布收费，正如一名网友所说：“五毛钱不是掏不起，反感的是‘单方面被安排’。”

　　应当说，智能快递柜的出现，解决了用户由于各种原因不能按时接收包裹时包裹的安全存放问题，在打通快递到家“最后100米”上起了作用，但不能因为起了作用就任性。于情于理于法，商家在做出与用户相关的决定前，都要行使告知义务，征求用户意见。若漠视用户的知情权和选择权，霸王硬上弓，无疑是一种“店大欺客”式的傲慢，招致反感、反对，被约谈、处罚是必然的事儿。

　　随着快递柜收费事件一起被暴露的，还有一些快递员的“不打招呼”：在不经用户同意的情况下，擅自将本该送到用户手中的包裹放进快递柜。如今，丰巢道歉了，服务也改了，相信对一些快递企业和快递员也是一种触动：消费者并不是可随便捏的“软柿子”，真要较起真来，尤其是联手较起真来，真能够你“喝一壶”。何况，经此事件，市邮政局已明确表态，对未经用户同意擅自将包裹投入智能快递柜等不规范行为，用户可以投诉或举报，邮政管理部门将依法予以查处。

　　推而广之，当惊醒的何止快递企业？通信、汽车、房地产……一些和百姓生活息息相关、此前也常“不打招呼”就替客户做主的行业，也应当引以为戒，尤其在当前受疫情冲击“生意不好做”的特殊时刻，若不把心思放在产品和服务的提档升级上，而是仗着一家独大耍“我的地盘我做主”，最终必然得不偿失。(陈旭照)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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