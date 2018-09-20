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垃圾分类要从“新”出发（马寺钟声）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-07-20 09:31

　　幼儿园里，环保专家通过游戏等方式，向孩子们普及垃圾分类相关知识；社区里，居民进行垃圾分类可获积分兑换生活用品；网络上，媒体策划了帮垃圾分分类还能赢手机活动，近11万人踊跃参与……看晚报，最近在洛阳，花样频出的垃圾分类活动着实吸引了不少人的眼球。

　　丢个垃圾，还可以参与到有趣的分类游戏中，得到一份或大或小的奖励，这样的创新之举本身就意味着“注意力”。尤其是本报联合相关部门共同策划的帮垃圾分类赢手机活动，不仅洛阳人相当活跃，就连不少外地网友也积极参与。玩着游戏进行垃圾分类，无形中普及了垃圾分类知识，无论是幼儿园、居民区，还是网络上，大家一边说着“有意思”，一边也为这些创意点了赞。

　　当垃圾分类进入“强制时代”，人们的意识还没有完全跟上来，面对垃圾分类也难免不知所措，这就需要创新方法来应对。比如“被垃圾分类逼疯的上海人”，一觉醒来发现大大小小的社区楼道里垃圾桶全不见了，顿时有点儿懵圈，提着垃圾在外面转了几圈儿又拿回了家里。怎么办？于是有人“脑洞大开”，什么“倒垃圾歌”都出来了，什么“佩奇分类法”也有了。

　　别只顾着“看热闹”，因为按中央规划的时间表，今年洛阳也要全面启动生活垃圾分类工作。也就是说上海人遇到的问题，我们很快也会遇到。那么，接下来，如何让更多人尽快从知道、了解到参与其中，并能坚持下来呢？前文介绍的几种做法，都是不错的尝试。相比于简单阐述分类的重要性，一切从“新”开始，不断创新方法、举措和形式，更能提高市民对垃圾分类的接受度和参与度。

　　心理学上有个概念叫“正强化”，说的是如果因为某种行为而得到赞赏或鼓励，以后从事这种行为的概率和次数就会增加，所以我们不妨鼓励大家动脑筋去做一些垃圾分类的新尝试，只要能鼓励、引导更多人参与其中，习惯一定能够成自然。(万晓阳)
[ 责任编辑：马佳佳]
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