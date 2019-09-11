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赵会生主持召开全市新冠肺炎疫情防控档案管理工作会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-03-24 08:22

　　昨日，市委副书记赵会生主持召开全市新冠肺炎疫情防控档案管理工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话精神，传达省委、市委就做好疫情防控档案管理的要求，安排部署我市相关工作。

　　会议指出，在坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战中，全市各级各部门做了许多深入细致的工作，形成了大量对国家和社会具有十分重要保存价值的历史记录。这些档案，不仅是市委、市政府深入贯彻落实总书记指示要求，带领全市人民抗击疫情的真实记录，也是对正在进行的疫情防控和今后应对可能发生的重大突发公共卫生事件的重要参考和借鉴。要提升站位，深化认识，深入学习贯彻总书记重要讲话精神，充分认清做好档案收集对展示中国智慧、中国方案、中国力量的特殊意义，切实做好各类档案收集，记录战“疫”历史。

　　会议强调，要坚持“应收尽收、应归尽归”原则，对与疫情防控工作相关的各类资料进行全过程、全方位收集，全面真实记录和反映市委、市政府带领全市人民抗击疫情的历史过程和感人画面。要强化担当，把疫情防控档案收集工作纳入重要议事日程，层层压实责任，发挥好档案参与历史、见证历史、记录历史的特殊作用。要坚持务本责实，严格工作纪律，严守保密纪律，发扬务实作风，用一份一份齐全完整、真实可信的档案资料体现出对党的绝对忠诚。（洛阳日报记者 李东慧）
[ 责任编辑：赵彤彤（见习）]
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