洛阳孟津杨树湾村：驻村第一书记门路多 扶志扶智助脱贫

“张晓毅这人门路多，这些年他对我们的帮助可不小！”张晓毅来到洛宁县底张乡东磨头村担任驻村第一书记已有4年多，每每说起他，村民们满是赞赏。

“张晓毅这人门路多，这些年他对我们的帮助可不小！”张晓毅来到洛宁县底张乡东磨头村担任驻村第一书记已有4年多，每每说起他，村民们满是赞赏。

过去的东磨头村是贫困村，全村327户1181人，其中贫困户119户453人，存在村“两委”班子不健全、村里基础设施落后等问题，脱贫任务艰巨。张晓毅到村里摸清“底子”后，立即行动，他坚持扶贫与扶志、扶智相结合，激励大家摆脱“等、靠、要”思想，使该村先后涌现出了王建三、高伟平等积极探索脱贫致富门路的示范户。

村里脱贫后，他按照指示落实“四不摘”持续巩固脱贫成效，积极谋划产业，先后投资80余万元发展香菇种植，建设扶贫车间，就近安置本村剩余劳动力35人。（洛阳日报记者 高山岳 通讯员 赵笑菊 李锋 摄）