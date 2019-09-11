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李亚在高新区调研时强调：坚持开放引领，建平台盯项目，让“三力联动”持续焕发生机活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-21 20:07

　　今日，市委书记李亚轻车简从深入高新区创新企业、开放平台，围绕坚持开放引领、深化“三力联动”、推进“三区”融合开展调研，强调要深入贯彻习近平总书记关于对外开放的重要论述，认真落实省委、市委部署要求，坚持开放引领，建平台、盯项目，让改革开放创新“三力联动”持续焕发生机活力。

　　众智软件是一家三维图形基础平台研发和应用领域的“独角兽”企业。在研发中心，李亚观看了智慧规划三维一体化解决方案演示，并就城乡规划、城市设计问题进行探讨，叮嘱企业把握互联网和5G产业发展趋势，掌握关键技术的“撒手锏”，以市场应用为导向，在巩固提升城市规划领域优势基础上，向县城、小城镇、美丽乡村规划领域拓展，提升行业话语权和市场占有率。四丰电子是专注于电子信息高端靶材研发生产的高新技术企业。“研发投入占比多少？新材料产业未来发展趋势如何？”李亚边看边问，鼓励企业围绕产业链部署创新链，瞄准国际领先技术，加强与高水平大学校企合作，积极对接产业链大型企业，不断提升产业规模和效益。李亚指出，新材料是高端制造业发展的基础，要聚焦战略亟需和产业瓶颈，以交叉融合的思维加快研发一批关键基础材料和前沿新材料，拓展新空间、培育新业态、增强新动能。

　　高水平开放离不开平台载体支撑。当下，自贸区洛阳片区综合服务中心已进入内部装修阶段，预计5月份建成开放。李亚现场察看了规划设计、项目建设、周边环境提升等情况，要求在确保安全前提下，加快工程进度，做好精细文章，打造展示洛阳对外开放形象的新窗口。李亚指出，要把综合服务中心进驻之日作为进一步深化“放管服”改革之时，打破部门界限，推进流程再造，真正变“物理叠加”为“化学裂变”，不断优化营商环境。

　　“边规划、边招商、边建设”是李亚对洛阳综合保税区建设提出的创新理念。目前，综保区一期已基本建成，并有望于上半年正式获批。李亚走进保税仓库，详细了解项目推进、招商入驻情况，要求加大综保区一期招商引资力度，压茬推进综保区二期建设，坚持“走出去”与“引进来”并重，提升双向开放水平，以高水平开放引领高质量发展。调研中，李亚还察看了火炬大道项目建设情况。

　　李亚在调研中指出，对外开放是洛阳高质量发展的潜力空间所在。省委省政府高度重视洛阳对外开放和副中心城市建设。高新区要强化责任担当，加压奋进、倾力而为，坚持开放引领，建平台、盯项目，扎实做好各项工作，让“三力联动”持续焕发生机活力。要树牢开放引领理念，解放思想、打开视野，以扩大开放提升发展思路、推动体制变革、激发创新活力、集聚发展要素。要全面深化改革，认真落实《关于积极推进“三区”融合实现高新区高质量发展的意见》，抓住关键环节，破除体制机制障碍，切实树立“小政府、大社会”理念，调动方方面面积极性。要强化创新驱动，既注重科技层面创新，又做好体制机制层面创新，加快释放创新动能。要坚持产城融合，推动城市提质，统筹布局高端商圈、优质教育和医疗资源等，打造宜居宜业、活力迸发的创新创业“强磁场”。要狠抓工作落实，既立足长远、搞好谋划，又脚踏实地、干在当前，坚决克服形式主义、官僚主义，扑下身子、吹糠见米，为谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章贡献更大力量。

　　副市长侯占国、胡加彬参加调研。

　　(洛报融媒记者 白云飞)
[ 责任编辑：潘亮]
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