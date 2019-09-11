快来看！王城公园、中国国花园已有牡丹开放

今日上午，洛报融媒记者在王城公园沉香楼北侧看到，成片的牡丹花田中，一株一米多高的大田牡丹格外耀眼。只见茂密的枝叶中簇拥着八九朵粉白色的牡丹花，有的怒放，有的含苞，淡淡的花瓣在阳光照射下，显得晶莹剔透，煞是美丽。

摄于王城公园

今日上午，洛报融媒记者在王城公园沉香楼北侧看到，成片的牡丹花田中，一株一米多高的大田牡丹格外耀眼。只见茂密的枝叶中簇拥着八九朵粉白色的牡丹花，有的怒放，有的含苞，淡淡的花瓣在阳光照射下，显得晶莹剔透，煞是美丽。

这是该园首株开放的牡丹，备受关注，众多游客驻足观赏。“听说有牡丹花开了，赶紧来瞧瞧。”市民赵女士带着纸笔，到现场作画。

王城公园工程师张文婷介绍说，这株牡丹在沉香楼观赏区已经生长十几年了。与其他牡丹不同，这是一棵“实生苗”，也就是由种子直接长成的植株，因而没有品种名称。

摄于王城公园

在中国国花园，大棚内已有不少牡丹展露芳容，有黑海撒金、迎日红、景玉、朱砂垒、种生红等品种。微风轻抚下，这些牡丹摇曳多姿，娇嫩可人。

摄于王城公园

据了解，去年入冬以来，我市平均气温较常年同期偏高。受暖冬和近期持续升温天气影响，预计今年牡丹较去年将提前几天开放。

摄于王城公园

除了备受关注的牡丹，目前王城公园、中国国花园还有许多花进入盛开期，如紫荆、紫玉兰、垂丝海棠、西府海棠、早樱、碧桃、棣棠等。（洛报融媒记者 朱艳艳 通讯员 张晶晶 樊晓辉/文 洛报融媒记者 张光辉/图）