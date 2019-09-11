我省通报2019年各省辖市土壤污染防治攻坚战成效考核结果 洛阳排名第一

记者日前从市污染防治攻坚办获悉，省污染防治攻坚办通报2019年各省辖市土壤污染防治攻坚战成效考核结果，我市排名第一。

记者日前从市污染防治攻坚办获悉，省污染防治攻坚办通报2019年各省辖市土壤污染防治攻坚战成效考核结果，我市排名第一。

为切实做好土壤污染防治工作，保护和改善土壤环境质量，我省于2017年决定在洛阳等3市实施土壤污染综合防治先行区建设工作。按照要求，我市重点在矿山开采造成周边土壤污染和工业企业造成土壤污染方面先行先试，探索建立符合当地实际的土壤污染治理与修复技术体系等。近年，我市在土壤污染防治工作中，坚持以防为主、防治结合、先行先试、积累经验的原则，扎实推进土壤污染综合防治先行区建设，成效明显。

2019年，我市共完成1384家重点行业企业用地土壤详查信息采集、150家土壤重点监管企业自行监测、25个疑似污染地块初步调查、127个村庄农村环境综合整治及验收、重点监管企业周边984处土壤和地下水监测工作，完成52座尾矿库综合治理，创建19家国家级绿色矿山，涉镉等重点重金属企业整治完成率达100%。

在重金属减排方面，2019年我市4家含重金属废水排入生活污水处理厂的企业完成整改、7家完成清洁生产审核，我市“十三五”期间累计减排重金属5964.7千克。

此外，去年我市完成了各县(市)区农村生活污水规划编制、初审及上报审核工作，完成了全市耕地质量类别划分工作，全市农药、化肥使用量均实现负增长。

目前，我市土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险总体得到管控，土壤污染防治体系基本建立，全市污染地块安全利用率达到100%。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 鲍小丽）