今日春分，洛阳几多“春消息”

今日春分。春天代表生命，代表绿色，代表希望。一场突如其来的疫情，不能阻挡春天的脚步。放眼看去，洛阳城里尽是“春消息”。

今日春分。春天代表生命，代表绿色，代表希望。一场突如其来的疫情，不能阻挡春天的脚步。放眼看去，洛阳城里尽是“春消息”。

【洛阳，守得云开见“春分”】

春分时节，万物复苏，河洛大地已是一派春光。

看那花儿红的艳，白的娇，黄的嫩，构成了一幅五彩缤纷的图画。听那风的耳语，鸟的轻唱，美丽的蝴蝶在花丛中翩翩起舞，一片生机盎然。

2020年的春天，注定与众不同。

面对新冠肺炎疫情这场重大突发公共卫生事件，河洛儿女众志成城，科学防控，共渡难关。广大医务工作者不忘初心、牢记使命，义无反顾冲上疫情防控前线。“坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战”，这一铿锵之声，让春天的旋律更加昂扬。

截至3月7日24时，全市累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例31例，现有确诊病例0例，现有疑似病例0例，密切接触者已全部解除医学观察。经过艰苦努力，全市疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复。自3月19日0时起，我省重大突发公共卫生事件应急响应级别由Ⅰ级调整为Ⅱ级。

春天，已然来到我们身边——

春天来到了田野里。在那一片片绿油油的麦田、黄灿灿的油菜花中，广大农民抢抓农时，坚持疫情防控和春耕备播两不误；牡丹大田里一派忙碌景象，在养护工人的精心呵护下，牡丹长势良好，纷纷吐出花蕾。

春天来到了工地上。中信重工积极研发防疫消毒机器人，1月至2月新增生效订货同比增长270%；地铁项目施工现场一片火热，各项建设计划有序推进。全市重点民生物资保障和医疗物资生产企业、规模以上工业企业和本地配套企业、涉军涉外企业均已实现应复尽复，科技型中小企业复工复产率达90.4%。

春天来到了人们身边。龙门石窟、隋唐城遗址植物园、王城公园、老君山等景区景点实现有序开放，“无接触式”旅游服务，让各界宾朋感受到古都洛阳的厚重文化、秀美山川。商场、超市、餐饮店，网上下单、外卖订餐，新消费形式蕴藏着人们对疫情过后的期盼。

疫情终将过去，这个春天也将给我们留下难忘的回忆。

我们致敬每一位抗疫的平凡英雄，也不要吝啬为自己点赞。感谢我们每一个人的同心合力，感谢我们每一个人的坚守坚持。

让我们满怀信心，一起迎接美好的未来！(洛报融媒记者 李迎博)