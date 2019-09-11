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辛苦了，“新时代最可爱的人”！（洛谭快评）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-03-20 09:14

　　英雄凯旋！让我们一起向归来的英雄们致敬。

　　一个多月前，他们从洛阳火速赶往被新冠肺炎疫情笼罩的武汉，奔赴定点医院、方舱医院等各个战场。当初他们勇敢逆行，面对武汉市民的关切询问，他们说“不计生死、不计报酬”。一个多月来，他们不负重托、不辱使命，践行不畏艰险、无私无畏的英雄精神，践行救死扶伤的医者仁心，为打赢疫情防控阻击战立下了汗马功劳。他们是火线拼杀的英雄，是这个春天最美的天使。如今平安归来，他们完全有资格接受全社会的崇高敬意与礼赞。

　　疫情面前，白衣天使化身最坚强的战士，让我们深切感受到他们的大爱大勇，他们每个人的样子都值得被铭记。他们出征时，有的孩子才几个月大，有的家人生病也需要照顾……但一声令下时，他们没有一丝犹豫，迅速出发，“我不是不害怕，但是作为医生，这就是使命”。是使命让他们勇敢，是责任让他们成为逆行的英雄。英雄战“疫”，他们以伟大的职业精神和牺牲精神，再次诠释了医护人员的崇高，更让我们看清，谁才是新时代最可爱的人。

　　我们应该记住他们的样子，把他们的英雄精神铭记心中。武汉是英雄的城市，武汉曾有他们这些逆行的英雄，他们与武汉同甘共苦，为拯救别人的生命拼过命。在ICU里为患者昼夜奋战，在方舱医院里为患者鼓励打气，患者出院时他们又与患者相拥而泣……把患者当家人，患者出院成为他们最开心的事。“那些说星星很亮的人，是因为没有看过医护人员的眼睛。”他们的样子，将在我们的记忆里永远闪光。

　　窗外，温暖的阳光洒满大地，也洒在我们每个人的心上。就像我们的队员说的，返程动身时刻，他们也眼含热泪，但这样的撤离没有悲伤，而是满怀希望的，因为，战“疫”胜利的曙光已经到来。（洛阳晚报新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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