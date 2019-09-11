吴中阳到孟津县调研产业扶贫项目复工复产、贫困群众持续增收和疫情防控等工作

19日上午，市人大常委会主任吴中阳到孟津县调研产业扶贫项目复工复产、贫困群众持续增收和疫情防控等工作。

19日上午，市人大常委会主任吴中阳到孟津县调研产业扶贫项目复工复产、贫困群众持续增收和疫情防控等工作。 19日上午，市人大常委会主任吴中阳到孟津县调研产业扶贫项目复工复产、贫困群众持续增收和疫情防控等工作。 吴中阳先后到孟津县城关镇杨庄村、小浪底镇明达村草莓种植扶贫项目、孟津县启明养殖合作社产业扶贫项目、横水镇红光村奶牛产业扶贫项目等处，详细了解企业、项目复工复产中遇到的困难，询问贫困群众持续增收渠道。 吴中阳强调，要深入学习贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、市委系列部署要求，坚决扛牢重大政治责任，绷紧弦、加把劲，努力克服疫情影响，确保如期完成脱贫攻坚任务。要强化产业支撑，采取有力举措帮助产业扶贫项目全面复工复产、做大做强，带动贫困群众持续增收，巩固脱贫攻坚成果。要统筹推进疫情防控和脱贫攻坚，坚持实事求是，从实际出发，及时开展脱贫攻坚“回头看”，防止发生因疫情返贫现象。要坚持不懈抓好农村环境整治，统筹推进农村污水处理、垃圾清运、厕所改造等工作，建设好美丽乡村。(洛阳日报记者 智慧 通讯员 何燕)