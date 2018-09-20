栾川县樊营村：“家风家训”挂在百余户大门旁

“诚信经营、乐善好施、互惠共赢、忍让传家。”日前，当村干部将写有上述语句的牌子悬挂在邵军家大门旁时，邵军意味深长地说：“以后，俺就拿这几句家训教育子女，和睦乡邻，一直传下去。”邵军是栾川县栾川乡樊营村居民，也是一个生意人，平时经营着农家宾馆，还做着建材买卖，日子过得红红火火。

邵军家挂上家风家训牌

“诚信经营、乐善好施、互惠共赢、忍让传家。”日前，当村干部将写有上述语句的牌子悬挂在邵军家大门旁时，邵军意味深长地说：“以后，俺就拿这几句家训教育子女，和睦乡邻，一直传下去。”

邵军是栾川县栾川乡樊营村居民，也是一个生意人，平时经营着农家宾馆，还做着建材买卖，日子过得红红火火。

那么，邵军为何将这样的家风家训牌挂在大门旁呢？这还得从2016年说起。

因修建洛栾高速公路，樊营村整村迁移。2016年，占地180亩、位于高速公路旁边的樊营村24栋高层住宅楼建成，当年年底，该村村民开始陆续住进小区。

樊营村党支部书记李广振说：“大家住在一起，慢慢地，矛盾就多了起来。”以前在村里，村民居住分散，倒也和气，集中居住之后，大家起初并不习惯。有人把农具放在楼道里，影响别人通过，会引起矛盾；有人乱倒垃圾，影响环境卫生，也会引起矛盾……

这几年，樊营村尤其注重精神文明建设，成立红白理事会推进移风易俗、成立党员志愿服务队为民服务、大力开展文化体育活动等一系列举措，让村里的风气慢慢好转，渐渐形成良好风尚。

“家风正，则民风淳。家风好了，大家就能和睦相处、相互谅解，根子还在家风建设上。”李广振说，前不久，村党支部研究决定，在全村开展好家风、好家训征集活动，让大家把自家的家风家训写出来，再由村里邀请乡贤予以总结提炼，广而告之，扩大影响，形成风气。

上周，樊营村召开了由村组干部、党员代表、在外乡贤共同参加的好家风、好家训征集动员会。活动开展仅几天时间，就有100多户居民主动写出了自家的家风家训交到村里。村里在将这些家风家训进行提炼总结并由当事人签字认可后，制作了100多块“传家训、立家规、扬家风”牌子，挨家挨户进行悬挂。

家风如春雨，润物细无声。樊营村村民慎红献说，在大门旁挂上家风家训牌，是一种激励，也是一种警醒。它能让一家人时刻记住该如何经营自己的家庭，也能让路过的街坊邻居看到别人家的好家风，继而进行效仿，潜移默化地影响每一个人。久而久之，大家就会更加注重家风建设，淳朴的民风也会渐渐形成。（洛阳日报记者 李三旺 特约通讯员 李艳 文/图）