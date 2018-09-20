寒门学子李英科：父亲不用再开拖拉机到处跑着卖瓜，真好！

他今年20岁，在四川一所重点大学读大二；每到寒暑假，他会第一时间到洛阳打工，当过超市理货员、饭店打过工……他叫李英科，家住洛宁县东宋镇聂坟村。2017年是他的“高光时刻”，他以全县第九名的好成绩考入西南交通大学，他的爸爸向亲戚借钱供他读书。20日，李英科的爸爸李学治和11岁的弟弟，凌晨1点半从家里出发，开了7个小时拖拉机后，早上8点半到了洛阳，开始卖瓜。

李英科(左)帮顾客挑瓜

他今年20岁，在四川一所重点大学读大二；每到寒暑假，他会第一时间到洛阳打工，当过超市理货员、饭店打过工……他叫李英科，家住洛宁县东宋镇聂坟村。2017年是他的“高光时刻”，他以全县第九名的好成绩考入西南交通大学，他的爸爸向亲戚借钱供他读书。

20日，李英科的爸爸李学治和11岁的弟弟，凌晨1点半从家里出发，开了7个小时拖拉机后，早上8点半到了洛阳，开始卖瓜。

成绩优异的他，是村里人的骄傲

近日，我们驱车两个多小时，来到位于洛宁县东宋镇聂坟村的李英科家里。李英科的家是两间老式青砖瓦房，房间的地面是土地，屋内狭小阴暗，墙上挂着的一排排奖状，会吸引每一个进到屋里的人的目光。

“高一物理竞赛一等奖”“高一数学竞赛二等奖”“高二化学竞赛一等奖”……这些奖状都是李英科得的。2017年，18岁的李英科以全县第九名的好成绩考入西南交通大学，学习工程力学专业。

李英科考上重点大学，成了全村人的骄傲。但让李学治为难的是，家里有三个儿子，老大考上了大学，老二和老三还在上初中和小学，每年花费不小，他们全家的收入全靠种的十几亩地。

为了供李英科上大学，李学治向亲戚借了钱。懂事的李英科每到寒暑假，从学校回到家待不了两天，就来洛阳打工挣钱。

他十一二岁时和父亲进城卖瓜，忘不了父亲卖瓜的样子

7月14日，李英科从四川回家了一天，就来到了洛阳打工。他和同学在关林附近租了一间房，一个月房租300元。

去年暑假，李英科在洛阳打了一个多月工，挣了2000多元，虽然距离6000多元的大学学费还有不小差距，但他已经很满足了。

李英科说，自己十一二岁时曾和父亲开着拖拉机来洛阳卖瓜，卖瓜很辛苦，有时候天气实在太热，父亲怕他中暑，就让他去超市里凉快凉快，父亲依旧在烈日下卖瓜。父亲满头大汗卖瓜的样子，李英科一辈子都忘不了。

李英科说，有次父亲自己来洛阳卖瓜，突然下大雨，他在家里给父亲打电话问情况，结果父亲高兴地说，虽然下大雨，但还有人买瓜，等卖完瓜再去避雨。

扫二维码关注微信公众号，点击链接可订购爱心西瓜

得知晚报开展公益行动，他给家里的西瓜打广告

20日13时许，李学治让儿子去吃饭，自己则切开了一个西瓜当饭吃。从凌晨1点多开拖拉机从家里出发到午后，李学治已经12个小时没有睡觉了，他指了指地上的一个编织袋，里面有一块塑料布和一个褥子，这是李学治和孩子晚上睡觉用的铺盖。

李学治说，他最近也在洛宁县城卖过瓜，价格虽和市区里的一样，但在市区卖得更快些。最重要的是，他得知李英科最近一直没啥活儿干，来看看孩子他心里会放心些。

李英科从《洛阳晚报》上看到“村味汇·卖瓜季助农联盟”公益行动推出西瓜预售小程序帮忙卖瓜时，专门跟我们联系，希望能解决他家的困难。“父亲不用再开拖拉机到处跑着卖瓜，真好！”李英科说。

“我们家的西瓜是正宗的洛宁旱地瓜，包熟包甜。”李英科说，他帮父亲卖完西瓜，会继续找活儿干，距离回学校还有1个多月，他希望通过自己的劳动给家里减轻负担。（洛阳晚报首席记者 李砺瑾 实习生 王方杰/文 记者 李卫超/图）