西瓜能在网上卖 瓜农老张“很期待”

16日下午，在洛宁县东宋镇聂坟村，69岁的张红治刚做完化疗，站在自家的西瓜地里，他的孙子、孙女抱着一个个圆滚滚的大西瓜朝外送。张红治去年被查出患有食道肿瘤，家里只有儿子一个劳动力。今年，他家新种了近7亩西瓜，以增加收入。当张红治得知他家的西瓜有望通过本报“村味汇·卖瓜季助农联盟”联合电商销售时，十分期待。

张红治的孙子孙女帮忙搬西瓜

16日下午，在洛宁县东宋镇聂坟村，69岁的张红治刚做完化疗，站在自家的西瓜地里，他的孙子、孙女抱着一个个圆滚滚的大西瓜朝外送。张红治去年被查出患有食道肿瘤，家里只有儿子一个劳动力。今年，他家新种了近7亩西瓜，以增加收入。

当张红治得知他家的西瓜有望通过本报“村味汇·卖瓜季助农联盟”联合电商销售时，十分期待。

老人患病，孙子孙女瓜田收瓜

16日下午，我们驱车两个多小时来到洛宁县东宋镇聂坟村，这里地处丘陵塬区，离东宋镇有近1个小时的车程，多半是蜿蜒崎岖的山路。

当日15时许，我们抵达村口时，突然下起了雨。张红治正和孙子、孙女在村口的瓜地里收瓜。

去年9月，张红治被确诊患有食道肿瘤，家里的孙子、孙女都还不满10岁，在外打工的儿子回来照顾家里。张红治家是村里的贫困户，为了增加一些收入，今年他们家第一年种起了西瓜。

地里的西瓜陆续成熟，张红治的儿子带着大孙子来市区卖瓜，他和其他孙子、孙女在地里收瓜。尽管下着雨，祖孙4人也没闲着。张红治刚做完第六次化疗，身体很虚弱，连蹲下都很困难，孙子、孙女就在爷爷的指导下帮忙收瓜。

老人的二孙子和三孙子是双胞胎，孙女只有6岁，老人担心他们抱不动西瓜，但自己身体不好，只好跟在他们身后，算是有个照应。

懂事的孙女，先喂老人吃西瓜

眼看雨越下越大，张红治只好带孙子、孙女先回家。孙女说口渴，他给孙女切开一个西瓜，懂事的孙女却先把一块西瓜送到爷爷嘴里。

张红治说，他的儿媳患有精神分裂症。从去年4月开始，张红治出现吞咽困难，但他一直强忍着，不敢去医院看病，怕给这个家庭添负担。直到去年9月，在苏州打工的大女儿回来，看到父亲连饭都吃不下，赶紧催着他去医院做了胃镜，这才发现他得了食道肿瘤。

张红治说，医生说肿瘤的位置比较特殊，做不成手术，只能保守治疗，今年5月底，他做完第六次化疗。

因为身体虚弱，医生不让张红治干活，但家里近7亩西瓜陆续成熟，儿子一个人又忙不过来，他就和孙子、孙女来地里帮忙。

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对自家瓜品质有信心，对网上卖瓜充满期待

张红治家的近7亩西瓜预计在未来10天左右全部成熟，产量预计有三四万斤。目前已经成熟的西瓜有4000多斤，全靠儿子开着拖拉机拉到市区卖。

去年，张红治家被认定为贫困户，村里给他家提供了两个公益岗位，生活有了保障。

张红治说，虽然受到了政府的照顾，但他们也得靠自己增加收入。他对自家西瓜的品质很有信心，因为这是头茬西瓜，口感好、甜度大。当听说今年《洛阳晚报》“村味汇·卖瓜季助农联盟”公益行动推出西瓜预售小程序帮忙卖瓜时，他高兴地连连说道：“只要吃了俺的瓜，肯定都说好！”（洛阳晚报首席记者 李砺瑾/文 记者 李卫超/图）