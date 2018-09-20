洛阳住房公积金管理中心：在转入地缴存半年以上，可申请公积金异地转移接续

近日，有市民咨询：自己在外地工作多年，现已回洛工作，如何办理公积金异地转移接续业务？市住房公积金管理中心信息科负责人表示，公积金异地转移接续业务可在网上办理，缴存职工在市住房公积金管理中心网上业务大厅登记注册即可操作。

近日，有市民咨询：自己在外地工作多年，现已回洛工作，如何办理公积金异地转移接续业务？市住房公积金管理中心信息科负责人表示，公积金异地转移接续业务可在网上办理，缴存职工在市住房公积金管理中心网上业务大厅登记注册即可操作。

市住房公积金网上业务大厅(个人版)是以互联网和移动终端为主要载体，面向广大缴存职工开通的网上服务渠道之一，可进行个人住房公积金账户基本信息、账户明细、缴存明细、提取明细、贷款办理、还款明细、个人缴存证明和贷款结清证明(加盖电子签章)的导出打印，以及当前贷款利率、可贷楼盘的查询，支持退休提取、终止劳动关系(完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系和出境定居提取住房公积金，可参照办理)提取住房公积金、提前还贷(部分或结清)、贷款试算、委托扣划、还款账户变更、异地转移接续和个人基本信息修改等业务的办理。

您可登录洛阳市住房公积金管理中心网上业务大厅(个人版)登记注册，网址为www.lyzfgjj.com。

缴存职工可通过个人网厅办理异地转移接续业务。即缴存职工在转入地(洛阳市)设立住房公积金账户并稳定缴存半年以上，可申请将在原工作地缴存的住房公积金转移到转入地。具体办理途径为：登录洛阳市住房公积金管理中心网上业务大厅(个人版)，点击“信息修改—异地转移接续”。

办理异地转移接续业务有以下注意事项：

●缴存职工与单位解除或终止劳动关系的，需先办理个人账户封存。账户封存期间，职工个人在异地开立住房公积金账户并稳定缴存半年以上的，可办理异地转移接续手续；未在异地继续缴存的，封存满半年可提取。

●个人住房公积金账户异地转移业务应在转入地发起申请。

●同一单位多名职工同时办理住房公积金异地转移接续的，由单位经办人持相关受理要件到中心服务窗口办理。

●受理时间：8时至18时。(洛阳晚报记者)