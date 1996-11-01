伊川县副县级干部党书卿接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：伊川县副县级干部党书卿(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
据洛阳市纪委监委消息：伊川县副县级干部党书卿(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
党书卿简历
党书卿，男，汉族，1960年3月出生，大专学历，河南伊川人，1989年5月入党，1978年12月参加工作。
1978.12——1985.12伊川县吕店乡后庄初中民办教师
1985.12——1992.04伊川县吕店乡政府秘书
1992.04——1996.11伊川县江左乡副乡长、党委副书记
1996.11——2000.07伊川县高山乡党委副书记、乡长
2000.07——2002.01伊川县交通局副局长(正科级)
2002.01——2002.12伊川县农机总站站长
2002.12——2005.08伊川县林业局党组书记、局长
2005.08——2008.08伊川县建设局党组书记、局长
2008.08——2012.02伊川县国土资源局党委书记、局长
2012.02——2013.01伊川县国土资源局干部(副处级待遇)
2013.01——伊川县副县级干部
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605