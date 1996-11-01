伊川县副县级干部党书卿接受纪律审查和监察调查

据洛阳市纪委监委消息：伊川县副县级干部党书卿(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：伊川县副县级干部党书卿(副县级)涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 党书卿简历 党书卿，男，汉族，1960年3月出生，大专学历，河南伊川人，1989年5月入党，1978年12月参加工作。 1978.12——1985.12伊川县吕店乡后庄初中民办教师 1985.12——1992.04伊川县吕店乡政府秘书 1992.04——1996.11伊川县江左乡副乡长、党委副书记 1996.11——2000.07伊川县高山乡党委副书记、乡长 2000.07——2002.01伊川县交通局副局长(正科级) 2002.01——2002.12伊川县农机总站站长 2002.12——2005.08伊川县林业局党组书记、局长 2005.08——2008.08伊川县建设局党组书记、局长 2008.08——2012.02伊川县国土资源局党委书记、局长 2012.02——2013.01伊川县国土资源局干部(副处级待遇) 2013.01——伊川县副县级干部