洛阳市教育局局长宋义林接受纪律审查和监察调查

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据洛阳市纪委监委消息：洛阳市教育局党组书记、局长宋义林(正处级)涉嫌违纪违法，主动投案，目前正在配合市纪委监委纪律审查和监察调查。
据洛阳市纪委监委消息：洛阳市教育局党组书记、局长宋义林(正处级)涉嫌违纪违法，主动投案，目前正在配合市纪委监委纪律审查和监察调查。
宋义林简历
宋义林，男，汉族，1965年5月生，研究生学历，河南林州人，1993年6月入党，1986年7月参加工作。
1986.07—1998.08 洛阳耐火材料厂二分厂技术员、技术科副科长、技术处技术科长、副工长、工长、科长、副厂长，洛阳耐火材料集团公司质检处副处长；
1998.08—2001.09 新安县副县长；
2001.09—2003.03 偃师市副市长；
2003.03—2007.03 偃师市委常委、宣传部部长；
2007.03—2009.08 偃师市委常委、副市长；
2009.08—2011.12 偃师市委副书记；
2011.12—2014.03 偃师市委副书记、市长；
2014.03—2018.09 偃师市委书记；
2018.09—2018.10 洛阳市教育局党组书记、局长，偃师市委书记；
2018.10— 洛阳市教育局党组书记、局长。
(洛阳市纪委监委)