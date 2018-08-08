洛阳农商银行系统“百花工程”喜结硕果

民营企业授信290家，授信总额42亿元；信用村授信280个，授信户数4.19万户，授信总额17亿元……这一洛阳农商银行系统“百花工程”半年“成绩单”，是记者从昨日在栾川召开的洛阳市支持民营经济助推乡村振兴“百花工程”推进会议上了解到的。

民营企业授信290家，授信总额42亿元；信用村授信280个，授信户数4.19万户，授信总额17亿元……这一洛阳农商银行系统“百花工程”半年“成绩单”，是记者从昨日在栾川召开的洛阳市支持民营经济助推乡村振兴“百花工程”推进会议上了解到的。

今年1月14日启动的“百花工程”是洛阳农商银行系统破解民营经济融资难、融资贵、融资慢等痛点的具体实践。该工程提出，洛阳农商银行系统通过新增贷款100亿元、优化结构调整100亿元，每季度重点支持百家优质民营企业、重点支持百个信用村整村授信，并挑选100名优秀客户经理进行“一对一”精准服务，扶持民营企业，助力乡村振兴。

截至6月末，洛阳农商银行系统各项贷款余额1225亿元，较年初增长267亿元。其中，“百花工程”总授信金额达59亿元，超计划授信金额12%。推进会上，洛阳农商银行系统还评选出上半年20家优质民营企业和20个信用村，并对6家先进单位和10名优秀“金融园丁”通报表彰。推进会后，与会人员深入重渡村、君山制药公司等优秀信用村和优秀民营企业进行了实地观摩。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 韩幸福）