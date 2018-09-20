17日，第二届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳市筹备工作动员部署会召开，贯彻落实第二届中国·河南招才引智创新发展大会动员会精神，部署我市各项筹备工作。市委常委、组织部部长何伟出席会议并讲话。

17日，第二届中国·河南招才引智创新发展大会洛阳市筹备工作动员部署会召开，贯彻落实第二届中国·河南招才引智创新发展大会动员会精神，部署我市各项筹备工作。市委常委、组织部部长何伟出席会议并讲话。

何伟指出，第二届中国·河南招才引智创新发展大会将于10月26日至27日在郑州举办，今年，我市被大会组委会确定为承办城市之一。各有关部门要充分认识做好筹备工作的重要意义，进一步凝聚思想共识、明确目标任务、落实职责分工，确保高标准、高质量、高效率完成省委、省政府交付的各项任务，吸引更多高层次和急需紧缺人才来洛创新创业，推动人才工作高质量发展。

何伟强调，要统筹抓好筹备工作的重点任务，站位全局、着眼大局，深入开展人才(项目)需求信息征集工作，切实做好专家人才邀约工作，精心筹备“才聚河洛”河洛英才计划推介暨人才项目对接洽谈会，积极组织招才引智活动，全面开展宣传推介工作。要切实加强筹备工作的组织领导，明确分工、责任到人，协调联动、合力推进，注重创新、突出实效，强化督察、传导压力，努力交出一份满意答卷。

副市长陈淑欣参加相关活动。（洛阳日报记者 智慧）