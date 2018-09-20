李亚到市商务局调研时强调：推动全方位高水平对外开放 厚植洛阳高质量发展新优势

昨日，市委书记李亚到市商务局调研对外开放工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于对外开放的重要论述，加快构建现代开放体系，推动全方位高水平对外开放，厚植洛阳高质量发展新优势。

昨日，市委书记李亚到市商务局调研对外开放工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于对外开放的重要论述，加快构建现代开放体系，推动全方位高水平对外开放，厚植洛阳高质量发展新优势。

“上半年外贸外经外资指标如何？自贸区洛阳片区建设有什么新进展？铁海联运成效怎么样？在洛外地商会有哪些？市场外迁工作进度如何？”李亚首先到市商务局部分科室走访，了解党政机构改革后日常运行情况，听取大家对上半年经济运行等工作的意见建议，强调要立足本职、服务中心，在推动洛阳全方位高水平对外开放中实现更大担当、作出更大贡献。

随后，李亚听取了市商务局工作情况汇报，与局班子成员一起分析洛阳对外开放工作面临的新形势新机遇新挑战，就如何充分发挥洛阳作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市的优势，用好自贸区洛阳片区等平台，进一步抓好开放平台建设、外向型企业集聚、精准招商、新业态新模式培育等工作，推动全方位高水平对外开放进行了深入探讨。

李亚指出，以习近平同志为核心的党中央高度重视对外开放工作，习近平总书记在国内国际多个场合都明确宣示要坚定不移坚持对外开放，把我国对外开放工作推向新高度。洛阳的产业基础坚实、科研力量较强、历史文化厚重，“一带一路”建设把我们推到了对外开放前沿。要深入学习贯彻习近平总书记关于对外开放的重要论述，提升站位，真抓实做，把对外开放牢牢抓在手上，使开放格局更大、开放效果更实，推动形成全面开放新格局。

李亚强调，要转变理念，加快实现由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变，由工业领域开放向科技、文化、旅游、教育、卫生、农业等多领域开放转变。要建好平台，发挥好自贸区洛阳片区的龙头作用，加快综合保税区申建落地，推进铁路物流口岸、航空物流口岸建设，抓好跨境电商、服务外包等平台建设，发挥叠加优势，打造系统优化、整合集成的开放平台。要优化环境，把营商环境作为经济发展的“命门之穴”，提供精准高效服务，构建新型政商关系，以良好营商环境提升洛阳竞争力。要建好园区，抓好中欧、中德产业园、科创园等园区落地建设，促进优强企业在洛阳集聚，培植一批具有国际竞争力的外向型企业，实现高水平引进来、高水平走出去。要提升能力，锤炼作风，着力打造一支政治强、业务精、善协调、勤服务、能攻坚的对外开放工作队伍。

市领导胡衡庐、王琰君参加调研。（洛阳日报记者 李东慧）

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