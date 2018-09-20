洛阳地铁1号线周王城广场站至解放路站南线隧洞贯通

今日上午，“牡丹15号”盾构机在地铁1号线解放路站破土而出，周王城广场站至解放路站南线隧洞顺利贯通。

今日上午，“牡丹15号”盾构机在地铁1号线解放路站破土而出，周王城广场站至解放路站南线隧洞顺利贯通。

周王城广场站至解放路站南线隧洞全长约0.7公里，“牡丹15号”盾构机历时1个月掘进，实现了该区间贯通。此前，“牡丹15号”盾构机在今年3月还完成了该区间北线隧洞的掘进任务。

施工单位中铁七局相关负责人表示，该单位针对施工区域地层中富水卵石含量及砂石含量高等特点，在掘进中通过技术手段将“牡丹15号”的渣土输送系统中的皮带进行优化，使该盾构机具备小角度变速等功能，增强了对地层的适应性，有效提升了掘进效率，圆满完成了隧洞掘进任务。

“至此，解放路站至丽景门站3个区间全部实现‘双洞贯通’。”市轨道交通集团相关负责人介绍，解放路站至周王城广场站、周王城广场站至应天门站、应天门站至丽景门站3个区间约5.3公里的隧洞全部洞通，成为1号线第二个完成全部隧洞贯通的施工区间。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 马毓鋆）