洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳地铁1号线周王城广场站至解放路站南线隧洞贯通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-05-21 16:59

　　今日上午，“牡丹15号”盾构机在地铁1号线解放路站破土而出，周王城广场站至解放路站南线隧洞顺利贯通。

　　周王城广场站至解放路站南线隧洞全长约0.7公里，“牡丹15号”盾构机历时1个月掘进，实现了该区间贯通。此前，“牡丹15号”盾构机在今年3月还完成了该区间北线隧洞的掘进任务。

　　施工单位中铁七局相关负责人表示，该单位针对施工区域地层中富水卵石含量及砂石含量高等特点，在掘进中通过技术手段将“牡丹15号”的渣土输送系统中的皮带进行优化，使该盾构机具备小角度变速等功能，增强了对地层的适应性，有效提升了掘进效率，圆满完成了隧洞掘进任务。

　　“至此，解放路站至丽景门站3个区间全部实现‘双洞贯通’。”市轨道交通集团相关负责人介绍，解放路站至周王城广场站、周王城广场站至应天门站、应天门站至丽景门站3个区间约5.3公里的隧洞全部洞通，成为1号线第二个完成全部隧洞贯通的施工区间。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 马毓鋆）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·发烧还健身到凌晨！大小伙子硬把自己练进了ICU
  • ·不怕咳咳咳！教您应对孩子支原体感染
  • ·专家：这个病叫不宁腿综合征，中老年人易中招
    		•
    黄焖鸡米饭中藏着婚姻幸福的秘诀
    黄焖鸡米饭中藏着婚姻幸福的秘诀
    黄焖鸡米饭中藏着婚姻幸福的秘诀
        许多家庭里，带娃是妈妈的活儿，在李婷婷家，情况却完全相反。李婷婷的老公名叫孙粤豪，是一名理工男，也是...
  • ·“草根乒乓球赛”推动者赵瑞华：累并快乐着
  • ·69岁“同学头” 领着大家“欢乐游”
  • ·新安县：泡桐花开漫山野 石头民居传百年
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳王城大桥辅桥加紧施工
  • 牛！洛阳这家企业参与制作了一部好莱...
  • 洛阳公积金新政策解读：双职工家庭认...
  • 洛城碧空如洗霞似画 满满都是幸福感
  • 洛阳这个“大胃王”每天“吃”500公斤...
  • 符合相应条件 洛阳旅游年票可网上续费
  • 洛阳警方打掉一恶势力犯罪团伙
  • 心疼！深夜，嵩县两岁小女孩赤脚守在...
  • 洛阳市扫黑除恶专项斗争领导小组会议召开
  • 洛阳唐宫西路党建游园建成开放
    		•
    百姓呼声
    目前，洛阳摩托车考试中心已建成并投用
    刚出生的婴儿去哪办理医保卡？官方回应
    精彩图片
    洛城碧空如洗霞似画 满...
    洛城：夏花绚烂 居者心怡
    洛阳王城大桥辅桥加紧施工
    景区交相辉映 共谱诗和...
    精彩热帖

    占道汽车终于让“路”

    洛宁程氏旧宅印象

    官庄塬樱桃嘉年华

    山水田园·秀美洛宁
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605