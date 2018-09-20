全国女子武术散打锦标赛在洛开赛

今日，2019年全国女子武术散打锦标赛暨第十五届世界武术锦标赛选拔赛在洛开赛。
今日，2019年全国女子武术散打锦标赛暨第十五届世界武术锦标赛选拔赛在洛开赛。
本次比赛由国家体育总局武术运动管理中心、中国武术协会、河南省体育局、洛阳市政府主办，河南省武术运动管理中心、洛阳市体育局承办。比赛分为女子团体赛和个人赛，竞赛项目包括女子48公斤级、52公斤级、56公斤级、60公斤级、65公斤级、70公斤级、75公斤级。来自北京、上海、江苏、河北、河南等省、自治区、直辖市以及各行业体协、有关体育院校的35支代表队154名运动员参赛。
如果您爱好武术运动，21日至24日的每天9时和19时30分，可到新区体育馆免费参观。（洛报融媒记者 常书香 通讯员 沈鸿灿）
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