洛阳10岁女孩迷恋网络直播 打赏主播花光妈妈一个月工资

当下，手机与网络充斥着我们的生活。一个10岁女孩因迷恋用手机看网络直播，竟背着家人给主播打赏，她妈妈的4000多元工资刚到账，就被她拿来购买虚拟礼物送了出去。经本报协调，直播平台愿退还部分钱款。

小华给主播打赏的部分礼物 （手机截图）

当下，手机与网络充斥着我们的生活。一个10岁女孩因迷恋用手机看网络直播，竟背着家人给主播打赏，她妈妈的4000多元工资刚到账，就被她拿来购买虚拟礼物送了出去。经本报协调，直播平台愿退还部分钱款。

孩子为何沉醉于给主播打赏？家长应如何正确引导？昨日，记者就此进行了采访。

主播以为孩子是土豪，主动加她为好友

昨日，说起此事，市民窦女士为女儿小华(化名)伤透了脑筋。她说，小华今年10岁，上小学五年级。前几天，她发现自己工资卡上刚发的4000多元工资不翼而飞，一查竟被小华拿去给主播打赏了。

原来，小华迷恋上看网络直播，利用窦女士的手机下载了一款叫NOW直播的直播平台软件，并通过窦女士的微信在该直播平台购买虚拟礼物送给主播。“我的微信绑定的是工资卡，可能是我买菜时被孩子看见支付密码。”窦女士说，她查看交易记录发现，小华前后共消费5000多元，其中4000多元用于给主播打赏。

小华的哥哥说，上个月家人就发现小华用妈妈的手机看直播并给主播刷礼物，当时批评了小华一顿，小华保证不再这样做，“有十几个主播收到了我妹妹送的礼物，有些主播看我妹妹出手大方，以为她是一个土豪，主动加她为好友”。

经本报协调，直播平台表示可退还2000元

给主播打赏的钱还能追回来吗？小华的哥哥说，他拨打110报警后，民警建议他们通过法律途径解决此事，他又尝试联系被打赏的主播，不过多数主播拒绝还钱，只有一个主播退还了900元。

NOW直播属于腾讯旗下直播平台，记者联系腾讯客服说明情况，工作人员调查后告诉记者，小华共打赏给主播约4500元。该工作人员索要了小华妈妈的联系方式，称随后会与小华家人沟通退款事宜。

记者从窦女士处得知，腾讯客服联系她表示可退还平台收入的2000元，剩余的钱已进入被打赏主播账户，平台没有办法退还。

河南思宏律师事务所律师杨欢说，小华年龄尚小，属于限制民事行为能力人，很难认定她对网络打赏这一消费行为的后果有充分了解，因此小华的打赏行为应属无效，也就是说她与直播平台主播之间的合同关系也属无效，平台应该予以退款。同时，主播与直播平台之间是合作关系，打赏款项被双方按照约定分成，直播平台也应协助督促主播退款。

发现孩子沉迷看直播，家长应正确引导

窦女士说，孩子放学回家说用她的手机学习，没想到她给主播打赏送礼物。家人问小华为何那么做，孩子称主播让网友帮帮忙，她便想帮一下。

关于个别孩子沉醉于给主播打赏，洛阳婚姻家庭研究会秘书长、国家二级心理咨询师沈会芝说，不少孩子从小受大人影响学会用手机上网，网络的虚拟世界剥夺了他们在现实生活中的真实体验，直播平台上那些唱歌跳舞的主播，很容易吸引孩子；其次，有些孩子在现实中容易被忽视，在网上给主播打赏，主播会道出他们的名字来感谢，网友们也跟着应和，个人得到认可，体会到一种价值感与存在感；还有就是盲从心理，不少孩子认为看直播是一件很酷的事情，大家在一起有共同话题，另外孩子心智不成熟，很容易沉浸其中无法自拔。

沈会芝建议家长，平时要注意学习新知识，保持与孩子在一个频道上，以朋友的身份与孩子交流一些共同话题，不要让孩子陷入网络世界。若发现孩子沉迷于看直播，不要用暴力手段阻止，而应正确引导，通过体验现实生活将孩子从网络世界中引导出来。 （洛阳晚报记者 魏巍）