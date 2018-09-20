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能开玩笑能打太极 这些机器人将走进洛阳104所乡镇中心学校
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-05-21 08:39

　　20日，“科普大篷车走进伏牛山走进贫困县”科技志愿服务活动在宜阳县启动，20余辆科普大篷车将走进洛宁、宜阳、嵩县、栾川、汝阳5县104所乡镇中心学校，为山区孩子们带来一场科普盛宴。

　　该活动由省科协、省文明办、省教育厅，以及洛阳市委、市政府共同主办。5月20日至6月1日，每辆科普大篷车将搭载6台科普设备及科普机器人、无人机等走进乡镇中心学校，通过把小型科技馆搬到学校去，让孩子们实际观察、操作这些兼具参与性、体验性和互动性的科技展品，激发山区青少年学生的科学兴趣，启迪科学思维。

　　“请表演金鸡独立！”

　　“报告，这个不是军训内容，我做不到！”

　　…………

　　记者在此前举办的辅导老师及志愿者培训班上看到，最吸引人眼球的当数全身关节拥有17个自由度的科普机器人。随着音乐响起，3个机器人分别跳起了《Beat It》《小苹果》《拔萝卜》等舞蹈，时而金鸡独立，时而伸展双臂，时而俏皮扭臀，彼此间步调协调一致。此外，机器人还能表演齐步走、倒立、打太极等高难度动作，互相之间还能开玩笑，展现出了高度的娱乐性、科普性。

　　市科协相关负责人介绍，此次展出的设备，多数是近两年采购配置的，为国内科普领域的最新成果。除了科普机器人，搭上科普大篷车的还有一台台小型科普互动机。科普互动机四面各对应一个科普项目。例如，“声光反应测试”项目可以测试青少年对声光刺激所做出的反应时间长短；在“听话的小球”项目中，按下启动按钮，小球可在透明管中做循环运动；“VR体验”项目让孩子戴VR眼镜感受虚拟现实场景等。相关展品科技含量高、可参与性和感染力强，孩子们可从中学到光学、力学、生物学等方面的知识，体验到国内最新科技成果。(洛阳晚报首席记者 张锐鑫 通讯员 乔腾)
[ 责任编辑：席倩倩]
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