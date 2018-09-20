洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

王琰君等深入洛阳部分重点项目建设工地督导
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-05-20 09:03

　　18日，市委常委、常务副市长王琰君和副市长魏险峰深入我市部分文物保护重点项目建设工地，一线督导项目进度、现场办公解决难题，明确下步各项任务节点。

　　王琰君等先后到隋唐洛阳城国家历史文化公园应天门、九洲池遗址保护展示工程，二里头遗址博物馆和孟津县文博艺术中心等项目建设现场，督促进度，解决问题，对完善提升工作提出要求。王琰君指出，要尽快确定应天门前中州渠和东西两侧道路改线方案，多措并举、综合施策抓好应天门周边环境综合整治，形成统一的城市风貌。要完善提升九洲池内御道、瑶光殿等处的服务设施，及早实质性启动九洲池西侧配套综合服务项目建设。要高质量完成二里头遗址博物馆装修装饰、主体工程竣工验收及文物调拨展陈等工作，确保“十一”前开馆迎宾。要按照便民优先的原则，优化孟津县文博艺术中心场馆布局，实现综合效益最大化。

　　王琰君强调，各级各部门要强化统筹意识、攻坚意识、服务意识，做好资金、土地、规划等要素保障，抢时作业、日夜兼程，倒排工期、分工协作，力争各重点项目早日建成投用。要提升项目建设品位、注重便民服务细节，努力实现文物保护、旅游发展有机融合，加快打造国际文化旅游名城。（洛阳日报记者 李东慧）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·发烧还健身到凌晨！大小伙子硬把自己练进了ICU
  • ·不怕咳咳咳！教您应对孩子支原体感染
  • ·专家：这个病叫不宁腿综合征，中老年人易中招
    		•
    黄焖鸡米饭中藏着婚姻幸福的秘诀
    黄焖鸡米饭中藏着婚姻幸福的秘诀
    黄焖鸡米饭中藏着婚姻幸福的秘诀
        许多家庭里，带娃是妈妈的活儿，在李婷婷家，情况却完全相反。李婷婷的老公名叫孙粤豪，是一名理工男，也是...
  • ·“草根乒乓球赛”推动者赵瑞华：累并快乐着
  • ·69岁“同学头” 领着大家“欢乐游”
  • ·新安县：泡桐花开漫山野 石头民居传百年
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 瀍河洛孟桥至老310国道桥段加快整治
  • “达康书记”上车窗?交警：可能被处罚
  • 王琰君等深入洛阳部分重点项目建设工...
  • 洛阳2019年中招照顾政策出炉 这八类考...
  • 本周洛阳将迎来“烧烤天” 最高气温将...
  • 洛阳：千年古都“烹制”博物馆盛宴
  • 洛阳海神乐：千年古乐出宫廷 音律遗韵...
  • 因环保督察问题整改不力 伊川嵩县偃师...
  • 洛阳市住房公积金管委会二届六次会议召开
  • 刘宛康到汝阳县暗访督导
    		•
    百姓呼声
    古城路隧道口处拍婚纱照？网友呼吁严惩
    咨询：房子有房产证没有土地证能过户吗
    精彩图片
    该！女子不服法院裁定...
    传授技能 为村民铺就增...
    洛阳神鹰救援队在黄河...
    2019年全国老年人太极...
    精彩热帖

    占道汽车终于让“路”

    洛宁程氏旧宅印象

    官庄塬樱桃嘉年华

    山水田园·秀美洛宁
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605