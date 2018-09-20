王琰君等深入洛阳部分重点项目建设工地督导

18日，市委常委、常务副市长王琰君和副市长魏险峰深入我市部分文物保护重点项目建设工地，一线督导项目进度、现场办公解决难题，明确下步各项任务节点。 18日，市委常委、常务副市长王琰君和副市长魏险峰深入我市部分文物保护重点项目建设工地，一线督导项目进度、现场办公解决难题，明确下步各项任务节点。 王琰君等先后到隋唐洛阳城国家历史文化公园应天门、九洲池遗址保护展示工程，二里头遗址博物馆和孟津县文博艺术中心等项目建设现场，督促进度，解决问题，对完善提升工作提出要求。王琰君指出，要尽快确定应天门前中州渠和东西两侧道路改线方案，多措并举、综合施策抓好应天门周边环境综合整治，形成统一的城市风貌。要完善提升九洲池内御道、瑶光殿等处的服务设施，及早实质性启动九洲池西侧配套综合服务项目建设。要高质量完成二里头遗址博物馆装修装饰、主体工程竣工验收及文物调拨展陈等工作，确保“十一”前开馆迎宾。要按照便民优先的原则，优化孟津县文博艺术中心场馆布局，实现综合效益最大化。 王琰君强调，各级各部门要强化统筹意识、攻坚意识、服务意识，做好资金、土地、规划等要素保障，抢时作业、日夜兼程，倒排工期、分工协作，力争各重点项目早日建成投用。要提升项目建设品位、注重便民服务细节，努力实现文物保护、旅游发展有机融合，加快打造国际文化旅游名城。（洛阳日报记者 李东慧）