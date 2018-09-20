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缺乏监管的自律靠不住（马寺钟声）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-05-20 08:37

　　看晚报，最近引发热议的新安701路城际公交司机甩客事件有了结果，两名当事司机被列入运输业黑名单，终身不得从事道路客运行业，市交运集团及其新安分公司负责人等多名相关人员受到责任追究。此事虽告一段落，对当事人的处罚不可谓不重，但其背后暴露出的行业监管问题依然值得反思。（>>>新闻回顾）

　　在这次甩客事件中，乘客先是被要求换车，又遭换乘车司机甩客，最终一车人不得不在半路下车，有的还因此误了火车，这事儿换谁都不可能心平气和。就算是当事司机，要说一点儿都意识不到这么做的后果，恐怕也不大可能。可为什么甩客事件还会发生？相关部门调查认定，系由市交运集团新安分公司疏于管理、驾驶员违规运营、司乘人员服务意识差等引发，给相关乘客出行带来了极大不便，也造成了严重不良影响。

　　诚然，个别司乘人员服务意识淡薄，对待乘客态度蛮横，这是不假，但背后的制度设计是否规范，日常监管是否到位，同样不容回避。就拿此事来说，按照新安分公司负责人的说法，新安站距客车充电点较远，为避免资源浪费，方便乘客乘车，公司默许司机途中“捎人”，但明确要求必须在车前放置“临时调线牌”并告知乘客，这些想必大家也都理解。问题是，司机不按要求来怎么办，有没有管用的监管措施，遭遇投诉如何及时处理，这些都值得追问。

　　缺乏监管的“默许”不靠谱，仅靠司乘人员的自律是不行的。正如市交通运输局事发后回应的那样，“701路城际公交运行以来，因其服务质量问题已引发不少乘客投诉”，而翻看近期有关网络投诉，在其他线路的城际公交运行过程中，也时有违规事件发生，一些司乘人员态度不好、出口成脏、随意变道、乱闯红灯等问题，令不少乘客感到不满，成为被投诉举报的对象。

　　优质服务是管出来的，网约车、出租车如此，其他客运领域也应当如此。近年，我市不断完善城际公交线路，加强市区与偃师、宜阳等周边县(市、区)的联系，公交化的线路，密集的发车时间，亲民的价格，让“一中心”和“六组团”的交通更加通畅便捷，但也难免出现一些问题。如何加强日常监管，把规范落到细处，提升优质服务，把旅途变成乘客的舒心体验，是个现实问题。市交运集团以此次甩客事件为鉴，开展为期一个月的优质服务大检查，对管理制度、服务规范、从业人员等进行全面整顿，让甩客者无客可甩，让违规者无锅可甩，这个可以有，也应该有。（洛阳晚报新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：席倩倩]
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