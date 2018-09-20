正式编制！伊川县公开招聘138名中小学教师

伊川县2019年公开招聘中小学教师工作实施方案 为满足伊川县教育事业发展需要，经县政府同意，决定使用正式编制公开招聘138名中小学教师。为确保招聘工作顺利有序进行，现制定工作方案如下： 一、组织领导 本次招聘中小学教师在县中小学教师招聘工作领导小组领导下，由县编办、县人力资源和社会保障局、县教体局具体组织实施。 二、招聘原则 根据招聘计划，通过公开考试，坚持德才兼备和公开、公平、竞争、择优的原则，为伊川教育持续健康发展，提供人才保证。 三、招聘范围和对象 1、高中教师：全日制普通高等院校国家计划内统招本科及以上学历毕业生。 2、初中教师：全日制普通高等院校国家计划内统招本科及以上学历毕业生。 3、小学教师：全日制普通高等院校国家计划内统招专科及以上学历毕业生。 四、招聘条件 1、热爱教育事业，具有现代教育理念，为人师表，能胜任教育教学工作； 2、具有与申报学段、专业相一致的教师资格证(具有高学段教师资格的，可报考同专业低学段;高中与中等职业学校教师资格可互相通用)； 3、年龄30周岁以下，硕士研究生及以上学历年龄可放宽到35周岁以下；年龄计算截止至2019年4月30日，年龄30周岁以下指1989年5月1日(含5月1日)以后出生的，35周岁以下指1984年5月1日(含5月1日)以后出生的； 4、身体健康，具备适应职位要求的身体条件，符合体检要求； 5、具备教师任职的其它条件。 有下列情形之一者不得报考： 1、曾受到过刑事处罚、劳动教养的； 2、曾被开除公职、开除学籍的； 3、涉嫌违法违纪正在接受审查尚未做出结论的； 4、曾在公务员招录、事业单位公开招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为人员5年内不得参加本省内各级事业单位公开招聘； 5、有违规违纪等不良行为纪录或国家助学贷款违约等不良信用记录的； 6、其它不符合应聘资格条件的。 五、招聘专业计划 1、高中教师68名，其中语文11名，数学7名，英语8名，物理8名，化学6名，生物6名，政治7名，历史3名，地理5名，信息技术2名，体育1名，音乐2名，美术2名。 2、初中教师52名，其中语文8名，数学8名，英语8名，物理4名，化学2名，生物4名，政治3名，历史3名，地理4名，体育2名，音乐2名，美术2名，信息技术2名。 3、小学教师18名，其中语文3名，数学3名，英语3名，美术3名，体育2名，音乐2名，信息技术2名。 六、报名与资格审查 1、报名办法：采取考生个人网上提交报名信息、上传照片、缴费的方式进行，不接受现场报名，每人只能报考一个职位。 报名网址：洛阳人事考试网(http://www.lysrsks.gov.cn)。 2、网上提交信息、上传照片时间：2019年5月27日9：00至5月30日17：30。网上缴费时间：2019年5月27日9：00至5月31日17：30。 3、报名申请被接受的人员，可于提交报名申请1日后登录原报名网站，查看是否通过报考资格初审。通过报考资格初审的人员，不能再报考其他职位。提交信息截止时间(5月30日17：30)之前，未进行审查或未通过审查的人员，可以改报其他职位，提交信息截止时间(5月30日17：30)之后，所有报考者不能再报考其他职位。 4、网上报名审核通过后，按规定每人每科交纳考务费30元，两科共交纳60元。网上缴费可使用银联在线支付系统支持的银行卡或开通网上支付功能的工商银行卡。未按期缴费的视为自动放弃。 5、打印准考证。网上报名、缴费成功的考生，于2019年6月13日9：00至6月15日14：30在报名网站上自行打印笔试准考证。 6、具体网上报名操作方法到报名网站查看。未在规定时间内完成报名、缴费的，报名系统将自动关闭，不再补报。 7、农村绝对贫困家庭和享受国家最低生活保障金城镇家庭人员报考的，可免交考务费。免交考务费的报考者应于2019年5月27日至5月31日(上午8:30至11:30，下午15:00至17:30)到伊川县教育体育局401办公室提交以下材料：农村绝对贫困家庭的报考人员，提交其家庭所在地的县(市、区)扶贫办出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件)及户口本；享受国家最低生活保障金城镇家庭的报考人员，提交其家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证(复印件)及户口本。 8、通过资格审核人数与招聘计划的比例不得低于3:1。达不到规定比例的招录职位，相应核减招聘计划,核减后仍达不到规定比例的，取消该职位招聘计划,退还报考该职位考生已交考务费。 七、确定加分对象 1、加分对象范围 根据国家、省、市有关文件规定,下列人员可享受笔试卷面成绩加分的政策： (1)在伊川县服务期满考核合格的“三支一扶”大学生，加10分； (2)参加我省“大学生村干部”计划，目前在岗、截止2016年12月31日在伊川县农村连续任职满3年考核合格者且未进入公务员、事业编制的离任大学生村干部，加10分； (3)参加我省大学生志愿服务西部(贫困县)计划，在伊川县服务期满考核合格者(2012年及以后招募的大学生)，加10分； (4)大学生退役士兵享受笔试卷面成绩加10分的优惠政策，服役期间获三等功及以上奖励的另加2分。另加分项目只计一次，不累计。 2、提交材料 符合加分条件的考生，按照规定时间地点提交以下材料(一式3份)： (1)考生自行打印填写《2019年伊川县公开招聘中小学教师加分申请表》(见附件1)； (2)“三支一扶”大学生提交《高校毕业生“三支一扶”服务证书》； (3)“大学生村干部”提交市委、县(市、区)委组织部出具的截止2016年12月31日在农村连续任职满3年考核合格且未进入公务员、事业编制的证明(见附件2)； (4)共青团洛阳市委、县委出具的志愿服务西部(贫困县)计划服务期满考核合格证明(见附件3)及期满考核合格证书； (5)大学生退役士兵提交《大学毕业生退役士兵享受事业单位招聘优惠条件认定表》(见附件4)。 未在规定时间内申请加分并提交加分材料的，视为放弃加分，不享受加分政策。经审核符合加分的人员名单将在伊川政府网予以公示，公示无异议的，享受相关政策。对于弄虚作假享受加分政策的，一经查实，取消考试聘用资格。 3.提交加分材料的具体时间和地点 提交时间：2019年6月17日—2019年6月18日，每天上午9：00—11：30，下午15：00—17：30。 提交地点：伊川县教育体育局401办公室。 未在规定时间内提出加分申请并提交加分材料的，视为放弃加分资格，不享受加分政策。 八、考试 考试分为笔试、面试资格确认和面试，本次考试不指定考试辅导用书，不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。 (一)笔试 笔试采取统一命题、统一组织、统一评分的方式进行。 1、笔试时间：2019年6月15日，具体考试时间、地点以准考证内容为准。 2、笔试内容： 笔试内容为教育理论知识和专业知识，卷面满分均为100分。教育理论知识主要包括：教师职业道德与个人修养、教育法律法规、教育学、心理学、常规教学与教学实践、新教育理念与新课改知识等；专业知识指专业基础文化知识，分文科综合和理科综合两类。报考语文、英语、政治、历史、地理的考生，专业知识考文科综合；报考数学、物理、化学、生物、信息技术的考生，专业知识考理科综合；报考体育、音乐、美术的，由考生本人在文科综合和理科综合中自选一类进行考试(考试成绩按报考职位排序，报考同一职位的考生，不论选择考文科综合或是理科综合，统一进行排序)。 3、笔试成绩的计算： 笔试卷面成绩=教育理论知识卷面成绩×40%+专业知识卷面成绩×60%。 笔试成绩=笔试卷面成绩+加分。 4、笔试卷面成绩将在伊川政府网进行公布，请考生注意查看。 (二)面试(满分100分) 1、资格确认 按照聘用专业计划的1：2比例，依据笔试成绩从高分到低分的顺序确定参加面试资格确认人员名单，末位成绩并列者均进入资格确认，笔试有作弊或成绩为零分等情况的，不得进入面试资格确认。 面试资格确认须考生现场填写《2019年伊川县招聘中小学教师面试资格确认表》一式2份(见附件5)，并提交以下材料(原件及1份复印件)： (1)有效身份证； (2)笔试准考证； (3)毕业证(国外高校毕业生需提供：我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书)； (4)就业报到证(择业期内未办理就业报到证者，持所在学校毕业生就业指导部门加盖公章的空白就业协议书(全套))； (5)相应的教师资格证； (6)已就业人员提供单位同意报考证明(附件6)； 因考生自动放弃面试资格确认或未通过面试资格确认形成的空缺，按照专业计划依据笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。 2、面试资格确认合格人员进入面试，面试由县编办、县人社局、县教体局统一组织实施。 (1)面试采取试讲的方式进行，试讲内容采取从我县中小学校现行教材中随机抽课的方式确定。考生备课15分钟后，讲一节与申报专业相一致的微型课(15分钟以内)。面试满分为100分。 (2)评委根据考生面试情况现场进行打分，分数当场公布。评委打分去掉一个最高分和一个最低分，剩余分数的平均分(保留两位小数)为考生面试现场成绩。 (3)参加面试的考生现场成绩不得低于75分，低于75分者不得进入体检、考核环节。 面试资格确认、面试的时间、地点及相关事宜在伊川政府网上进行公布。考生参加面试时必须同时携带笔试准考证和有效身份证。 (三)总成绩的计算 总成绩＝笔试成绩×50% + 面试成绩×50%。 考生总成绩小数点后保留两位小数。 总成绩并列时，依次按学历层次、面试成绩确定排名。 报考人员的笔试成绩、面试成绩和总成绩，均在伊川政府网予以公示。 九、体检 根据聘用职位、专业计划，按照考生总成绩从高分到低分的顺序，以1：1.5(四舍五入)的比例确定参加体检人员。因考生自动放弃体检或体检不合格形成的空缺不再递补。体检费用考生自理。 体检标准及项目参照人事部、卫生部《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发[2005]1号)，人事部办公厅、卫生部办公厅《关于印发〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(国人厅发[2007]25号)，人力资源和社会保障部、卫生部《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发[2010]19号)，人力资源社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)，人力资源社会保障部、国家卫生和计划生育委员会、国家公务员局《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)，以及省委组织部、省人力资源社会保障厅、省公务员局《关于印发<河南省公务员录用体检组织工作流程(试行)>的通知》(豫人社办〔2013〕88号)和河南省教师资格管理办公室《关于印发<河南省教师资格申请人员体格检查标准(2017年修订)>的通知》(豫教资办〔2017〕4号)等规定进行。 体检时间、地点及其他要求另行通知。 十、考察、公示与聘用 1、体检合格人员，根据拟聘用计划，按考生总成绩从高分到低分的顺序等额确定进入考察、资格复查人员，并在网上公示。 按照《洛阳市事业单位公开招聘人员实施办法的通知》(洛政办〔2006〕100号)的规定，进行考察和资格复查。 资格复查时，考生需提交有效身份证、毕业证、教师资格证、就业报到证(或就业协议书)及本人人事档案等材料原件，凡未在规定时间内按要求提交上述材料的，取消录用资格。 因考察、资格复查不合格等原因造成的职位空缺，可从报考同一职位并参加面试且体检合格的人员中，按考试总成绩从高分到低分的顺序依次递补。 2、资格复查合格者，根据聘用职位、专业及聘用计划，按总成绩从高分到低分的顺序，以1:1的比例确定拟聘用人选，并进行不少于7个工作日的公示。公示无异议者，予以聘用。 3、聘用人员试用期为1年，试用期内各项待遇按国家有关规定执行，试用期满考核合格的，办理正式聘用手续，试用期满考核不合格的，解除聘用。 4、考生资格审查贯穿于招录工作全过程，凡发现不符合招录条件或提供虚假材料的，取消其考试、聘用资格，所造成的损失由考生本人承担。 注：招聘中小学教师的有关面试、体检、资格复查等通知、公告，均在伊川政府网公告，不再另行通知，请各位考生及时关注、查询。 伊川政府网网址：http://www.yichuan.gov.cn 伊川县人社局咨询电话：0379-68366352； 伊川县教体局咨询电话：0379-68334310； 监督电话：0379-68366350 本方案解释权归2019年伊川县中小学教师招聘工作领导小组。 附件: 1、2019年伊川县公开招聘中小学教师加分申请表 2、河南省大学生村干部证明 3、河南省大学生志愿服务西部计划服务期满考核合格证明 4、大学毕业生退役士兵享受事业单位招聘优惠条件认定表 5、2019年伊川县招聘中小学教师面试资格确认表 6、就业单位同意报考证明