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2019中国·洛阳“博物馆之都”国际摄影大赛启动

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-05-18 14:46

　　今日，第43个“国际博物馆日”，2019中国·洛阳“博物馆之都”国际摄影大赛在洛阳博物馆启动，活动主办方向全球摄影爱好者发出邀请——通过一个个镜头，记录洛阳“博物馆之都”，让古都洛阳的文化遗产“活”起来。

　　本次大赛由市文物局、市文化广电和旅游局、市文联、洛阳历史文化保护利用发展集团、洛阳日报报业集团主办，洛阳博物馆、洛阳晚报、洛阳古都研学旅行发展有限公司承办，吸引全球摄影爱好者共同参与洛阳的“博物馆之都”建设，让洛阳的文化遗产“活”起来，使人民群众共享文化发展成果，擦亮洛阳历史文化金色名片。

　　启动仪式现场，来自美国、意大利、荷兰、比利时、日本等20多个国家的友人纷纷用中文“博物馆之都，洛阳加油”，从全球各地向洛阳“博物馆之都”建设送上美好祝福。

　　此次摄影大赛将持续至今年年底。除了启动仪式，大赛还将陆续安排多个特色活动：6月7日，在九洲池景区举行百人汉服快闪活动；10月，举行大赛颁奖典礼暨超越吉尼斯照片墙活动，所有参赛照片将被拼成“博物馆之都”字样，用以向全球发出邀请，助力“博物馆之都”建设；10月至12月，在洛阳各博物馆举行摄影大赛获奖作品巡展。

　　据介绍，本次大赛共设置相机类、手机类及短视频类三组奖项，每组均设一、二、三等奖。一等奖各一名，相机类一等奖可获得无人机一台及价值2000元奖品，手机类一等奖可获得华为P30 Pro手机一部及价值2000元奖品，视频类一等奖可获得Go Pro一部及价值2000元奖品；二等奖各5名，可获得价值5000元奖品；三等奖各10名，可获得价值2000元奖品。另外，大奖还将随机抽取100名“锦鲤奖”，可获得价值500元的奖品。所有入围的参赛作品，均可被“博物馆之都”网站永久收录展出。每位作者可分别参与三组奖项角逐，如获多个奖项，则取所获最高奖项，其余奖项顺延至各组下一名获取。

　　投稿作品须围绕洛阳本地各博物馆，拍摄关于博物馆发展、博物馆文化、博物馆情怀等系列照片或短视频，并紧扣“博物馆之都”主题，展示洛阳厚重历史和“博物馆之都”建设成果，单幅、组照不限(组照3张至7张)。

　　投稿时间：5月 18日至10月 7日

　　投稿网站：“博物馆之都”网站(www.bwgzd.com)的博物馆之都国际摄影大赛专页。

　　作品规格：本次摄影大赛只收电子文件。

　　投稿要求：作品名称格式为作者姓名+作品名称+联系电话+国家＋省、市、县(区)，并配上包括拍摄时间、地点、照片内容等在内的文字说明。（洛报融媒记者 常书香）
[ 责任编辑：张惟一]
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