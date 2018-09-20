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汝阳法院宣判一起纵容黑社会性质组织案件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-22 08:52

　　近日，汝阳县人民法院对闫军保纵容黑社会性质组织、受贿一案进行一审公开宣判。

　　法院审理查明，自2005年以来，以王彦成为首的犯罪团伙，以栾川县庙子镇庙子村村委会为依托，以暴力、威胁或其他手段逐步发展壮大为集破坏生产经营、非法拘禁、非法经营、寻衅滋事、敲诈勒索等多种违法犯罪于一体的具有黑社会性质的犯罪组织。该犯罪组织称霸一方，为非作歹，欺压残害群众，长期把持村基层组织，严重破坏经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。

　　2010年9月至2018年11月，被告人闫军保在担任栾川县公安局庙子派出所所长期间，不依法履行职责，对以王彦成为首的黑社会性质组织实施的多起违法犯罪行为，未依法打击处理，纵容其进行违法犯罪活动。自2005年以来，闫军保利用担任栾川县城关派出所副所长、庙子派出所所长的职务便利，索取或非法收受他人所送现金和物品共计10.607万元，并为上述人员在审批爆炸物品、安全监管、解决矛盾纠纷等方面谋取利益。

　　汝阳县人民法院审理后认为，被告人闫军保身为国家机关工作人员，明知王彦成及其团伙成员系从事违法犯罪活动的组织，不依法履行职责，对王彦成及其黑社会性质组织成员李铁锤、王桥等人实施的多起违法犯罪行为未依法打击处理，长期纵容以王彦成为首的黑社会性质组织的违法犯罪行为，其行为已构成纵容黑社会性质组织罪。闫军保利用担任栾川县公安局庙子派出所所长的职务便利，非法收受他人财物，价值共计10.607万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，以纵容黑社会性质组织罪、受贿罪，数罪并罚，判处被告人闫军保有期徒刑五年，并处罚金10万元。

　　闫军保当庭表示服从判决，不上诉。（洛阳晚报记者 申利超 通讯员 张克雷）
[ 责任编辑：席倩倩]
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