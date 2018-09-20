陆浑水库开启小麦灌浆期灌溉 今日10时起开闸放水

记者昨日从河南省陆浑水库管理局(以下简称陆浑水库管理局)获悉，为缓解旱情、保障农业灌溉，给灌浆期小麦提供充足水源，今日10时起陆浑水库开闸放水。

记者昨日从河南省陆浑水库管理局(以下简称陆浑水库管理局)获悉，为缓解旱情、保障农业灌溉，给灌浆期小麦提供充足水源，今日10时起陆浑水库开闸放水。 记者昨日从河南省陆浑水库管理局(以下简称陆浑水库管理局)获悉，为缓解旱情、保障农业灌溉，给灌浆期小麦提供充足水源，今日10时起陆浑水库开闸放水。 此次供水期持续约20天，灌渠渠首总引水流量每秒15立方米至40立方米。 陆浑水库管理局相关负责人介绍，在此次放水期间，水源从陆浑灌区总干渠渠首闸口流出后，将沿总干渠、西干渠、东一干渠、东二干渠流至嵩县、汝阳、伊川、伊滨、偃师等地，途经灌渠全长约274公里。 该负责人说，此次陆浑水库放水灌溉面积大、时间长，渠内水位高、水量大、水流急，放水期间，提醒市民和灌渠沿线居民注意安全，不要在灌渠周边逗留、玩耍。若您发现有人落水、破坏灌渠沿线设施，如防护网、警示桩和标语等，以及向渠道倾倒垃圾等不文明行为，可拨打110、68491099、62768057求救或举报。(洛阳日报记者 李雨璐 通讯员 李智波)