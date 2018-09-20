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这些灭火常识须掌握 关键时刻能救命
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-19 09:13

消防队员在对一个着火的仓库进行灭火

　　这两天，法国巴黎圣母院突发火灾的新闻成为大家关注的焦点。当地消防队员在地面灭火，不少人认为空中灭火更有效。到底哪种灭火方式更有效？昨日，市消防救援支队消防队员对此进行了解答，并就市民在生活中遇到不同类型的火灾应如何处置给予了指导。

　　利用飞机高空灭火，对巴黎圣母院建筑物损害大

　　15日晚，法国巴黎圣母院突发火灾，约有400名消防队员动用数十辆消防车展开灭火。不少人看到报道有疑惑，为何不采用空中灭火，那样岂不是更高效？当地部门回复，使用高空浇水方式灭火，相当于几吨重的水从空中高速砸下去，水的重量与冲击力将导致教堂结构垮塌。

　　“确实是这样。”昨日，市消防救援支队特勤大队副大队长王军说，巴黎圣母院有800年历史，不像现在的建筑物多是混凝土结构，它的框架几乎全是木材，外部是石头，利用飞机高空浇水灭火，无异于投下一枚重磅“炸弹”，对建筑物本身及里面陈列的油画等文物损害太大。

　　有些火灾需要飞机高空灭火，但讲究场合。一般情况下，森林火灾或大型堆垛火灾，消防队员灭火难度大，可利用飞机吊着大型水桶从高空往下浇水，来达到控制火势的目的。使用飞机高空灭火的优点是灭火范围广、效果好，不过也有缺点，比如不好控制、准确度不高，取水也是个问题，人工蓄水需要不少时间，一般需要靠近河流等大型水源地取水。

　　冒冒失失推门进屋灭火，容易产生轰燃、爆燃

　　面对不同火灾类型，消防队员灭火方式也不同。王军说，拿普通民房着火来说，屋里看似只有浓烟没有火苗，那可能是因为屋里空气稀薄，一旦有人冒冒失失地推门进屋灭火，空气钻进屋，容易产生轰燃、爆燃，危害极大。科学的救火方法是先把屋里的电断掉，接着把窗户玻璃击碎、将门缓慢打开，待屋里的烟浓度降低，能看清屋里的情况，再进屋用水枪对着火点喷射。

　　“在灭火过程中还要考虑建筑结构是否安全，建筑有一定承受极限，达到一定温度就有坍塌的危险。”王军说，尤其是厂房房顶，高温下最容易坍塌，因此灭火时必须警惕，以免被埋。

　　电动车自燃，可直接用水灭火

　　火灾离我们并不远，火灾初级阶段应如何科学处置？王军说，居民家中最容易引发火灾的地方是厨房，烧水忘端锅、油锅温度过高或燃气管老化泄漏等情况都可能引发火灾。“若是油锅着火，在初级阶段市民可用锅盖等覆盖物盖住油锅，或到楼道消火栓里取干粉灭火器灭火，以免引燃抽油烟机，切忌用水扑救。”王军说，若是用锅烧水引发火灾，可直接用水灭火。若火灾是由燃气泄露引起的，可立即关掉家中的燃气阀门或总阀门，并打开门窗通风换气、关闭电源，不建议自行扑救，可等待消防队员到来救援。

　　家里线路老化也容易引发火灾。洛龙区消防救援大队消防队员郭培智说，若是线路老化引发火灾，应先关闭家中电源再灭火。避免此类事故发生，市民应购买正规厂家生产的产品，不要在家中私拉乱接电线，晚上睡觉别给手机充电，大功率电器用专线。

　　随着气温越来越高，汽车、电动车自燃的概率也在增加。王军说，汽车自燃多因油管或线路老化等引起，一旦有自燃势头应立即使用干粉灭火器灭火，用水灭火起到的作用很小；若是电动车自燃，一般由电池引起，可直接用水灭火，若是电动汽车自燃，为避免被电伤，不要靠近灭火，应等待专业人员来扑救。

　　王军提醒市民，遇到火灾，应立即拨打110或119报警，生活中注意用火用电用气安全，消除火灾隐患。（洛阳晚报记者 魏巍/文 通讯员 王倩/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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