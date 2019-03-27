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洛阳，你变了！
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悄悄地
你我熟悉的洛阳变了
......
应天门惊艳全城！
应天门全新亮相，与明堂天堂呼应，
15日，大型灯光投影秀震撼开演！
美轮美奂再现隋唐辉煌！
九洲池恢弘初现！
15日，九洲池完成蓄水，
隋唐亭台楼阁美如画，
古今辉映！颜值爆表！
民主街旧貌换新颜！
民主街、明新街经过提升改造，
仿古牌坊、青砖黛瓦、红灯笼轻挑...
显现洛阳独特魅力，让人流连忘返！
（文末有福利）
洛阳越来越美！
不断勾勒出发展蓝图和宜居画卷！
与此同时，在洛北热土之上，
「香榭里·兰溪」正以三期最后一栋央景臻藏，
为城市敬献美好人居！
兰溪三期收官钜献！
兰溪三期107~147㎡33号楼
新品加推！
示范区、样板间盛装开放！
邀您品鉴！
【 楼盘位置 】
道北三路与金谷园北路交会处
道北三路中铁隧道集团东50米
【 销售热线 】
0379-65558888
前后双公园，天赋稀贵
洛北交通正强势崛起，出行便利。
金谷园北路、经六路、经七路通车，
瀍涧大道雏形初现，玻璃厂路变身高架，
王城大道快速路、新310国道，
更多出行方式可选择……
区域配套不断丰富中，
王府井、新都汇乘坐公交车即达；
协和医院、白马医院为健康保驾护航；
自身配套有幼儿园，中小学环伺，
为孩子提供12年一贯制教育！
室内新风系统，人脸识别系统，社区WIFI、
智能监控系统等12大智能系统，
为业主打造智能化品质生活，
全心全意让您体验居住的美好。
兰溪三期107~147㎡33号楼
持续销售中
示范区、样板间已大美呈现
邀您品鉴
増凯地产深耕洛阳22年，一直坚持“立信如鼎、天道酬勤”的企业宗旨，自觉履行“增凯地产、增辉洛阳”的誓言，持一颗匠心打磨建筑，用心为洛阳人民呈现优宜人居。
香榭里·兰溪作为増凯香榭里系列的集大成之作，已成为洛北区域人居标杆之作，获得数万业主拥趸。2018年，香榭里·兰溪项目不仅获得全市销冠称号，增凯地产在全省房地产开发企业销售排名中位列28名，成为洛阳房地产行业的一面业界旗帜。
楼盘位置：道北三路与金谷园北路交会处道北三路中铁隧道集团东50米
销售热线：0379-65558888
|[ 责任编辑：王轩]
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