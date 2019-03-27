悄悄地 你我熟悉的洛阳变了 ...... 应天门惊艳全城！ 应天门全新亮相，与明堂天堂呼应， 15日，大型灯光投影秀震撼开演！ 美轮美奂再现隋唐辉煌！ 九洲池恢弘初现！ 15日，九洲池完成蓄水， 隋唐亭台楼阁美如画， 古今辉映！颜值爆表！ 民主街旧貌换新颜！ 民主街、明新街经过提升改造， 仿古牌坊、青砖黛瓦、红灯笼轻挑... 显现洛阳独特魅力，让人流连忘返！ （文末有福利） 洛阳越来越美！ 不断勾勒出发展蓝图和宜居画卷！ 与 此同时，在洛北热土之上， 「香榭里·兰溪」正以三期最后一栋央景臻藏， 为城市敬献美好人居！ 兰溪三期收官钜献！ 兰溪三期107~147㎡33号楼 新品加推！ 示范区、样板间盛装开放！ 邀您品鉴！ 【 楼盘位置 】 道北三路与金谷园北路交会处 道北三路中铁隧道集团东50米 【 销售热线 】 0379-65558888 交通便利，生活配套超齐全！ 前后双公园，天赋稀贵 洛北交通正强势崛起，出行便利。 金谷园北路、经六路、经七路通车， 瀍涧大道雏形初现，玻璃厂路变身高架， 王城大道快速路、新310国道， 更多出行方式可选择…… 区域配套不断丰富中， 王府井、新都汇 乘坐公交车即达； 协和医院、白马医院 为健康保驾护航； 自身配套有 幼儿园，中小学 环伺， 为孩子提供12年一贯制教育！ 品质生活！ 12大智能系统！ 室内新风系统，人脸识别系统，社区WIFI、 智能监控系统等12大智能系统， 为业主打造智能化品质生活， 全心全意让您体验居住的美好。

兰溪户型赏析 兰溪三期107~147㎡33号楼 持续销售中 示范区、样板间已大美呈现 邀您品鉴 香榭里·兰溪 増凯地产深耕洛阳22年，一直坚持“立信如鼎、天道酬勤”的企业宗旨，自觉履行“增凯地产、增辉洛阳”的誓言，持一颗匠心打磨建筑，用心为洛阳人民呈现优宜人居。 香榭里·兰溪作为増凯香榭里系列的集大成之作，已成为洛北区域人居标杆之作，获得数万业主拥趸。2018年，香榭里·兰溪项目不仅获得全市销冠称号，增凯地产在全省房地产开发企业销售排名中位列28名，成为洛阳房地产行业的一面业界旗帜。 楼盘位置：道北三路与金谷园北路交会处道北三路中铁隧道集团东50米 销售热线：0379-65558888