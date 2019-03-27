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洛阳，你变了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 微信 2019-04-18 00:00

悄悄地

你我熟悉的洛阳变了

......

应天门惊艳全城！

应天门全新亮相，与明堂天堂呼应，

15日，大型灯光投影秀震撼开演！

美轮美奂再现隋唐辉煌！

九洲池恢弘初现！

15日，九洲池完成蓄水，

隋唐亭台楼阁美如画，

古今辉映！颜值爆表！

民主街旧貌换新颜！

民主街、明新街经过提升改造，

仿古牌坊、青砖黛瓦、红灯笼轻挑...

显现洛阳独特魅力，让人流连忘返！

文末有福利

洛阳越来越美！

不断勾勒出发展蓝图和宜居画卷！

此同时，在洛北热土之上，

「香榭里·兰溪」正以三期最后一栋央景臻藏，

为城市敬献美好人居！

兰溪三期收官钜献！

兰溪三期107~147㎡33号楼

新品加推！

示范区、样板间盛装开放！

邀您品鉴！

【 楼盘位置 】

道北三路与金谷园北路交会处

道北三路中铁隧道集团东50米

【 销售热线 】

0379-65558888

交通便利，生活配套超齐全！

前后双公园，天赋稀贵

洛北交通正强势崛起，出行便利。

金谷园北路、经六路、经七路通车，

瀍涧大道雏形初现，玻璃厂路变身高架，

王城大道快速路、新310国道，

更多出行方式可选择……

区域配套不断丰富中，

王府井、新都汇乘坐公交车即达；

协和医院、白马医院为健康保驾护航；

自身配套有幼儿园，中小学环伺，

为孩子提供12年一贯制教育！

品质生活！12大智能系统！

室内新风系统，人脸识别系统，社区WIFI、

智能监控系统等12大智能系统，

为业主打造智能化品质生活，

全心全意让您体验居住的美好。

                                                                                                        
 

兰溪户型赏析

兰溪三期107~147㎡33号楼

持续销售中

示范区、样板间已大美呈现

邀您品鉴

香榭里·兰溪

増凯地产深耕洛阳22年，一直坚持“立信如鼎、天道酬勤”的企业宗旨，自觉履行“增凯地产、增辉洛阳”的誓言，持一颗匠心打磨建筑，用心为洛阳人民呈现优宜人居。

香榭里·兰溪作为増凯香榭里系列的集大成之作，已成为洛北区域人居标杆之作，获得数万业主拥趸。2018年，香榭里·兰溪项目不仅获得全市销冠称号，增凯地产在全省房地产开发企业销售排名中位列28名，成为洛阳房地产行业的一面业界旗帜。

楼盘位置：道北三路与金谷园北路交会处道北三路中铁隧道集团东50米

销售热线：0379-65558888
[ 责任编辑：王轩]
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