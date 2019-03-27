提醒！4月18日至29日洛阳乘进京列车要二次安检

今日，记者从洛阳铁路部门获悉，4月18日至4月29日，我市各火车站将对去往北京方向的旅客进行二次安检，请相关乘客至少在开车前1至2小时内到达车站安检候车，以免耽误行程。

今日，记者从洛阳铁路部门获悉，4月18日至4月29日，我市各火车站将对去往北京方向的旅客进行二次安检，请相关乘客至少在开车前1至2小时内到达车站安检候车，以免耽误行程。

洛阳火车站相关负责人介绍，二次安检是指旅客在持票进入火车站候车厅前接受常规安检后，在指定区域还要接受第二次安检。工作人员将对旅客所持实名车票和相关身份证件进行复验，并使用安检仪器及开包对其行李等再次进行检查。

旅客出行时，除禁止携带《铁路进站乘车禁止和限制携带物品的公告》中所列的枪支、弹药、警械、管制刀具、放射物品、易燃易爆、腐蚀品、毒害品、氧化剂、强磁物品等危险品、违禁品外，可能危及旅客人身安全、存在重大安全隐患的利器、钝器等也是不允许被旅客携带进站上车的。过安检时，请把水、饮料、保温杯等各类瓶装、罐装液体提前从行李当中取出，拿在手上配合安检人员进行检查，钥匙和手机也要随身携带。

铁路部门提醒旅客，目前正值牡丹文化节期间，铁路客流量较大，为了不耽误您的出行，请至少在开车前1至2小时内到达车站安检候车。需要注意的是，此次二次安检主要针对乘坐北京方向列车的旅客，乘坐其他方向列车的旅客不受影响。（洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 吕宏伟 刘鹏）