任正晓来洛调研 李亚参加

15日至16日，省委常委、省纪委书记、省监委主任任正晓来洛，就扶贫领域腐败和作风问题专项治理决战年行动开展情况、脱贫攻坚等工作进行调研，并在洛召开座谈会。省委常委、市委书记李亚参加相关活动。

15日至16日，省委常委、省纪委书记、省监委主任任正晓来洛，就扶贫领域腐败和作风问题专项治理决战年行动开展情况、脱贫攻坚等工作进行调研，并在洛召开座谈会。省委常委、市委书记李亚参加相关活动。

任正晓一行先后到汝阳县十八盘乡斜纹村，嵩县车村镇水磨村、天桥沟村，伊川县河滨街道办事处、城关街道办事处，同基层纪检监察干部、村组干部、党员群众座谈，深入了解扶贫领域腐败和作风问题专项治理及纪检监察工作开展情况。

任正晓强调，要把准职能定位，履行好监督执纪问责和监督调查处置两项职能，做好监督的再监督，督促职能部门落实政治责任。要聚焦扶贫领域腐败和作风问题，及时发现、认真核查，分清责任、严肃问责，确保实现“问题线索清零、处置机制健全，查处案件办结、以案促改到位，干部作风真改、日常监督常态”。要坚持问题导向，对照“补短板建机制强能力见成效”整改问题清单开列的6个方面45个突出问题，把自身摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，既要拿出“当下改”的措施，又要形成“长久立”的机制，坚定不移反腐败，毫不懈怠保安全，紧抓不放，久久为功，推动新时代纪检监察工作高质量发展。要牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，自觉践行忠诚干净担当，依规依纪依法履行职责，打造政治过硬、本领高强的“纪律部队”。

李亚在参加座谈时指出，全市各级各部门要把政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，严格落实全面从严治党要求，以实际行动诠释对党忠诚。要不折不扣贯彻落实中央、省委、省纪委部署要求，结合洛阳实际，坚持问题导向，拿出管用措施，扎实推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作，坚持精准发力，务求取得实效。

市委常委、市纪委书记、市监委代理主任徐相锋参加调研。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 陈聚涛）

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