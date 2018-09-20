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洛阳：减税降费为企业减负 助力经济高质量发展

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 09:09

　　“企业在发展，利润在上升，但税负并没有加重，这就是减税降费带来的红利。”近日，在市税务局举办的税企(千户集团)共话减税降费座谈会上，中船重工七二五所相关负责人这样表达减税降费带来的新感受。

　　4月1日，今年减税降费政策“大餐”中的“主菜”——深化增值税改革新政正式实施，减税降费让实体经济享受到真金白银的实惠。座谈会上，税企面对面交流，共话减税降费举措，共同助力企业高质量发展。

　　减税“大餐”配齐，企业更有获得感

　　“这次增值税税率从16%下降到13%后，我们通过测算，能减少2000万元至3000万元的应纳税额，减轻了企业负担，提升了企业活力，有助于提升我们的市场竞争力。”中石化洛阳工程有限公司财务部部长王朝晖对一系列减税降费政策感触颇深。

　　他介绍，由于中石化洛阳工程有限公司的特点，设计人员的奖金是根据设计项目集中发放，缴纳个人所得税额较大，个税改革后不仅可以享受专项附加扣除，还能按年汇总计算，员工个人所得税下降了60%至70%。此外，该公司员工出差频率高，公司每年高铁票、飞机票支出有2000多万元，4月1日起购进国内旅客运输服务可以抵扣进项税这一政策为企业减轻了负担。

　　“留抵退税政策对农机生产行业绝对是重大利好，解决了困扰我们十几年的难题，为我们进行产品研发和技术改造提供了强有力的资金支持。”一拖集团有限公司财务部部长蒋静媛介绍，近年一拖每年都产生几千万元的政策性留抵税款，与此同时，为保持在行业内的技术和市场优势，一拖积极响应国家制造业转型升级的号召，每年都投入几亿元进行产品研发和技术改造，资金需求非常大。去年，国家在部分行业出台留抵退税政策，一拖收到了2.84亿元的留抵退税款，今年这一政策在全行业推开，将让更多企业轻装上阵。

　　“红包”接踵而至，释放改革红利

　　从今年1月起，国家开始实施新一轮更大规模的减税降费政策。座谈会上，市税务局相关负责人表示，这次新推出的小微企业普惠性减税和增值税减税配套措施，通过放宽标准，扩大小规模纳税人、小型微利企业、投资初创科技型企业和增值税纳税人的优惠范围——

　　一是进一步放宽增值税小规模纳税人免税标准，由月销售额3万元提高至10万元。

　　二是进一步放宽企业所得税小型微利企业的标准，将年应税所得额由原来的不超过100万元，提高至不超过300万元；将从业人数由原来的工业企业不超过100人、其他企业不超过80人，统一提高至不超过300人；将资产总额由原来的工业企业不超过3000万元、其他企业不超过1000万元，统一提高到不超过5000万元。

　　三是进一步扩大投资初创科技型企业享受优惠政策的范围，将初创科技型企业条件中的从业人数不超过200人提高到不超过300人，资产总额和年销售收入均不超过3000万元提高到均不超过5000万元，与新的企业所得税小型微利企业相关标准保持一致。

　　四是进一步加大增值税优惠力度。从4月1日起，将制造业等行业16%增值税税率降至13%、交通运输和建筑等行业10%增值税税率降至9%，进一步扩大进项税抵扣范围等。

　　在放宽标准、扩大优惠范围的同时，对增值税小规模纳税人增加相关优惠税种，对小型微利企业实行减半再减半优惠政策。已享受资源税、城市维护建设税等地方税及附加优惠政策的增值税小规模纳税人，还可以叠加享受本次地方新出台的减征优惠。通过这些措施，进一步增强纳税人的获得感。

　　落实减税降费，确保应享尽享

　　座谈会上，市税务局相关负责人表示，这次减税降费规模之大前所未有，我市各级税务部门将不断完善便利化服务措施，建立联络员工作机制，优化跨区域涉税事项协调制度，拓展大企业办税绿色通道，开启网上“直通车”，打好政策惠民和服务便民的“组合拳”，确保减税政策落地生根。

　　今年，以“减税降费”为主题的税收宣传月期间，从4月1日到5月20日，全市税务系统将围绕宣传主题，持续开展减税降费政策在线访谈、“便民办税春风行动”等9项税收宣传活动，聚焦减税降费政策，把惠民礼包及时送到纳税人手中。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 贾浏晖）
[ 责任编辑：马佳佳]
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