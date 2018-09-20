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瀍河区首个街道“红引擎”党建联盟进行轮值
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 08:51

　　“有了‘三征三议三公开’工作法这把‘金钥匙’和‘联盟热线’这个新渠道，我们对新一轮的‘红引擎’党建联盟惠民计划信心更足了。”近日，瀍河区召开全区“四创四化”工作推进会，该区首个街道“红引擎”党建联盟进行了轮值，第二任轮值理事单位负责人在发布轮值计划时感慨地说。

　　推进会上，该区以“微光”系列微视频交流了街道“红引擎”党建联盟和社区“红色驿站”建设经验，并讲解了街道“三征三议三公开”工作法和社区服务“三张清单”制度，公布了北窑街道党工委的“兼职委员名单”“联盟热线”和“惠民项目清单”，进一步完善了联盟的民主决策机制，做到了主动承诺、亮诺。

　　街道“动力轴”融入服务“同心圆”，实现抱团发力、同向做功。“以前在联席会上，大家领域不同、层级不一，总觉得不好提意见，如今成了兼职委员，明确分工，定期还要述职，不参与日常事务决策，不干出点具体实活，将来述职讲都讲不来”。刚刚完成第一任轮值，并被聘为兼职委员的洛阳正骨医院相关负责人对“三征三议三公开”工作法融入“红引擎”党建联盟决策机制非常看好，认为只要真正赋权定责，就能倒逼责任落实。

　　热线服务滋润联盟“毛细血管”，强化基层治理，促进骨壮筋强。瀍河区委组织部相关负责人表示，“联盟热线”不仅是一部电话，更是一整套汇聚群众需求、破解联盟问题的“新机制”，不仅有责任机制、联动机制，热线的受理范围、办理程序、反馈时效和归档要求也都有“操作指南”。

　　“有了‘联盟热线’，一些超出社区、街道职能的联盟单位和群众需求，可以反馈到区级层面，甚至会有区领导帮忙协调，可以帮我们解决不少难题。”该区金家街社区“红色驿站”负责人说。

　　“惠民项目”延伸联盟力臂，共建共治实现共享共赢。该区北窑街道党工委相关负责人表示，党建联盟发动广大党员联系群众，摸需求、找问题，经多次联盟磋商，最终整合了医疗健康、文化教育、技能培训三类资源，制定了覆盖街道、社区、庭院、居民四层领域的五大惠民项目。

　　据悉，瀍河区街道区域化党建“三征三议三公开”工作法和社区服务“三张清单”制度已经全面落地，该区将在今年6月底前实现“红引擎”党建联盟在全区各乡、街道全覆盖。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 王少峰 曾东）
[ 责任编辑：马佳佳]
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