瀍河区4个重大项目集中开工

12日，瀍河区举行2019年第二季度重大项目集中开工仪式，共有4个项目集中开工，总投资38.3亿元，年度计划投资12.5亿元。 12日，瀍河区举行2019年第二季度重大项目集中开工仪式，共有4个项目集中开工，总投资38.3亿元，年度计划投资12.5亿元。 今年，瀍河区共谋划实施重大项目108个，总投资623.8亿元，今年计划投资121.94亿元。此次集中开工的项目包括：总投资10亿元的河南能源化工集团汽车物流园项目、总投资15亿元的君河湾商业综合体项目、总投资12亿元的史家湾交通枢纽及维保基地项目、总投资1.3亿元的洛阳市瀍东污水处理厂二期扩建工程等。这些项目将对瀍河区产业结构转型升级、促进城市建设和经济发展等起到积极推动作用。(洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 王少峰)