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返乡创业小伙郭智锋：让油用牡丹开出富贵花
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-17 08:25

　　编者按

　　农民工返乡创业，是促进农村农业发展和农民增收的有效途径，是推进城镇化建设和县域经济发展的重要抓手，是深化农业供给侧结构性改革和农村一、二、三产业融合发展的重要手段。今起，本报开设《鼓励农民工返乡创业助推农村农业发展》专栏，记者将深入乡村一线，走访河洛大地上涌现出的返乡创业农民工优秀代表，报道各地各部门支持返乡入乡创业的好做法、好举措，助力脱贫攻坚，助推乡村振兴。敬请关注。

　　目前，市区观赏牡丹进入盛花期，吸引八方来客。在新安县五头镇神堂村，200多亩凤丹牡丹也成花海，微风吹过，淡淡花香沁人心脾。这片牡丹的种植者是38岁的郭智锋。昨日，记者见到郭智锋时，他正忙着指导村民采摘牡丹花瓣。

　　漂泊多年回乡创业

　　“今年我们的牡丹正式进入收获期。”郭智锋望着眼前洁白如雪的牡丹，言语中充满期待。

　　郭智锋是新安县五头镇人，初中毕业后外出打工，先后从事摩托车维修与汽车钣金喷漆等工作。2011年，他到武汉一建筑工地开车，无意间接触到机械租赁。他看中这一行当，便用多年积蓄和从亲友处借来的钱，购买了搅拌机、装载机，在当地干起机械租赁生意。

　　2014年，郭智锋选择回家乡创业。起初，他感觉养老产业属于朝阳产业，想投资建养老院。不过，他多番考察后放弃了，因为找场地、建房屋需要一次性投资三四百万元，对他来说资金压力太大。

　　就在此时，《洛阳晚报》刊登的一篇文章让他与油用牡丹结缘。

　　决心种植油用牡丹

　　“据那篇文章介绍，我市正大力发展油用牡丹，该产业受到政府重视和扶持，前景广阔。”郭智锋说，他了解到，油用牡丹被称作“铁杆庄稼”，花瓣可做成牡丹花茶，花籽可提炼精油，“一次种植，3年投资，30年持续收益”这句话让他充满浓厚兴趣。

　　郭智锋到孟津、宜阳等油用牡丹种植基地考察，并咨询政府的补贴政策。近1年后，他决定在老家租地种植油用牡丹。可是，他的决定遭到父母反对。父母种了一辈子地，认为想从土地种植上挣钱很难。他向父母耐心解释，成功说服了老人。其实，他心里也在打鼓，从小没种过庄稼，他也担心这个决定是否正确。思来想去，他决心放手一搏，“大不了从头再来”。

　　2015年10月，郭智锋在老家承包了260亩土地，从安徽引进60万棵价值15万元的凤丹牡丹幼苗，开始了油用牡丹种植。牡丹娇贵，稍有不慎可能造成它们死亡。他邀请专家前来指导，并参加县农广校举办的新型职业农民培育班，学习油用牡丹种植技术。

　　成立公司稳步发展

　　从最初的门外汉，到如今说起牡丹种植头头是道，郭智锋笑着说，他都是从实践中学习来的。去年，200多亩牡丹有了4万元收入，今年势头更好，预计收入十几万元。

　　不过，近两年油用牡丹价格不稳定，仅靠卖牡丹花瓣与果荚，利润较低。为此，郭智锋在延长牡丹产业链方面下功夫，尝试制作牡丹花茶，拿到市场上销售，效果不错。如今，他成立了自己的公司，有了自己的品牌，并准备购买牡丹花茶、牡丹籽油的加工设备，量产包装后推向市场，同时带动周边群众致富。

　　市农广校副校长孙承都说，郭智锋爱农业、懂技术、善经营，是新型职业农民的优秀代表。农村活跃着这样一批新型职业农民，有利于农业农村的可持续发展。（洛阳日报记者 魏巍 通讯员 谢清华）
[ 责任编辑：王静怡]
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