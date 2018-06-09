洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

隋唐洛阳城“凤舞九洲”文化月活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-16 08:55

　　行看洛阳陌，光景丽天中。近日，隋唐洛阳城“凤舞九洲”文化月启动仪式暨隋唐洛阳城国家历史文化公园全球推介会在明堂天堂景区举行，来自国内外数百名旅行商代表、知名摄影师、文化学者、媒体嘉宾等共同见证了这一文化盛事。

　　近年，我市进一步加强文化遗产保护工作，积极响应国家“一带一路”倡议和“大运河文化带”建设，积极推动隋唐洛阳城国家历史文化公园建设，着力将隋唐洛阳城打造成历史文化特色鲜明、古韵新风相得益彰、古代文明和现代文化交相辉映的国际文化矩阵，真正形成“历史隋唐、品质隋唐、生态隋唐、国际隋唐”。

　　按照规划，隋唐洛阳城国家历史文化公园将形成“一区、一轴、一带、两片、三环”的空间结构。“一区”即宫城区，现已恢复建设天堂、明堂、九洲池、应天门等部分遗迹；“一轴”即隋唐洛阳城的南北轴线区，将再现南北纵贯“邙山上清宫——宫城——天街——伊阙龙门”的隋唐都城轴线；“一带”即隋唐大运河洛阳段历史文化景观带，形成以洛河为展示带的大运河文化核心示范区，凸显洛阳在国家“一带一路”和“大运河文化带”中的重要地位；“两片”即洛北与洛南里坊片区；“三环”即隋唐洛阳城宫城、郭城和金元故城城墙环城公园。

　　目前，隋唐洛阳城国家历史文化公园正在全力推进宫城区建设，宫城区中最核心的明堂天堂景区已对外开放。

　　活动现场，洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司与保利文化产业基金管理有限公司、东方今典集团、洛阳埃文海姆朗宸旅居车有限公司分别签约，标志着隋唐洛阳城国家历史文化公园文化旅游发展迈入崭新的阶段。

　　本次活动由市文化广电和旅游局主办、洛阳历史文化保护利用发展集团有限公司承办，通过举行隋唐洛阳城“凤舞九洲”文化月活动，九洲池、天堂、明堂、应天门四点成一区，将逐步实现由景点向景区、由“门票经济”向“体验经济”的转变，为广大游客带来集观光、学习、住宿、休闲、娱乐、购物于一体的游览体验。（洛阳日报记者 李冰）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·麻疹疫情敲警钟 接种疫苗最有效
  • ·重点来了，这份“吃药忌口清单”可以救命！
  • ·想要春天不生病，四大“开关”你要知道
    		•
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
        串串，是一只2015年出生的雪纳瑞小公狗，刚把它抱回家时，主人颜颜还是单身，只想有个伴儿陪着她。2016年年...
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
  • ·这个喵星人有点儿冷
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市一项目入选国家重点专项公示名单
  • 洛阳市委机构编制委员会第一次会议召开
  • 古今辉映 洛城如画
  • 本周洛阳天气开启“先升温后降雨”模式
  • 啥时候去洛阳“龙关白”景区不拥堵？...
  • 隋唐洛阳城“凤舞九洲”文化月活动启动
  • 网传香蕉是用药催熟的吃了对身体有害 ...
  • 新型交通反光材料洛阳造
  • 隋唐城遗址植物园：手机扫照片，看视...
  • 提醒！七旬以上老人乘坐飞机可提前体...
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    毛家笙：声声悠扬 传承...
    新安县一半挂货车与公...
    洛阳广场文化狂欢月：...
    洛阳牡丹绘画艺术作品...
    精彩热帖

    花与诗的交融

    牡丹公园游客陶醉花海

    古今辉映洛阳城

    隋唐遗址公园拍牡丹
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605