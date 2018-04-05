隋唐洛阳城“两坊一街”保护展示工程（一期）即将完工

昨日，记者从市文物局获悉，隋唐洛阳城“两坊一街”(明教坊、宁人坊、天街南段)保护展示工程(一期)即将完工，隋唐洛阳城的“南大门”——定鼎门遗址片区再添隋唐风格标志性景观。隋唐时代的天街、里坊长啥样？记者带您一起看。

俯瞰“两坊一街”

昨日，记者从市文物局获悉，隋唐洛阳城“两坊一街”(明教坊、宁人坊、天街南段)保护展示工程(一期)即将完工，隋唐洛阳城的“南大门”——定鼎门遗址片区再添隋唐风格标志性景观。隋唐时代的天街、里坊长啥样？记者带您一起看。

宽140米的天街，恢宏大气

“好漂亮！变化太大了！”一大早，穿过隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆，恢宏的天街映入眼帘，洛龙区帝都国际城小区居民王留献很惊喜。

王留献说，上次来这里是去年夏天，当时杂草丛生，没想到半年过去，这里就变成高大上的休闲公园了。

站在定鼎门城楼上往北看，天街中轴线恢宏大气，各种绿植点缀其间，隋唐洛阳城的城市轴线格局清晰再现。

作为贯通隋唐洛阳城外郭城、皇城和宫城的南北向主干道，天街南起定鼎门，向北经天津桥，横跨洛河，直达端门，东西宽140米，南北长4200米，车辙密匝，车水马龙。

天街南段保护展示工程东西宽140米，南北长500多米，由御道、绿植、排水沟等组成。其中，中间专供古代皇帝走的御道宽34米，为绿色草坪；御道两侧有两条林荫道，分别为宽3米的电瓶车道和宽1.5米的人行道。

为烘托天街的尺度感与壮阔的景观氛围，御道、电瓶车道和人行道用樱桃、石榴、国槐和柳树等隔开。林荫道采用浅蓝色透水混凝土修建，为避免大树的根系对地下遗址造成破坏，大树地下1米铺设了防根穿结构层。

作为隋唐大运河的中心，隋唐洛阳城因水布局，洛水穿城而过，城内有不少人工渠纵横交错，起到排水作用。天街两侧的排水渠担负着天街和坊内向外的排水任务。

为了再现“通泉流渠、映带其间”的历史景象，工程对天街两侧的排水渠景观也进行了精心设计。渠宽约10米，渠深0.6米，池底铺设0.5米厚的防渗层，池底与驳岸采用生态设计，形成绿色生态湿地。等蓄水后，工人将在渠内种植水生植物，形成景色宜人的滨水绿带。

坊墙

里坊坊墙，全人工打夯

里坊是古代都城建制结构的最小单位，便于对城市居民的管理。隋唐时期的里坊制度最完备，百余里坊华丽壮观，一里三百步，“每坊东西南北各广三百步，开十字街，四出趋门”，坊墙由夯土筑成，宽1.6米。

为清晰展示隋唐时期城市里坊格局，“两坊一街”保护展示工程通过坊墙、坊门、坊内十字街等遗址要素展示坊内格局，对天街东西两侧的明教坊和宁人坊进行模拟展示。

《全唐文》记载：“垣高不可及肩，板筑何妨当面。”意思是里坊的坊墙不高，站在墙外可看见坊内景物。此次模拟展示的坊墙有夯土坊墙和桧柏修剪坊墙，两者交替出现，高低起伏，形成围合、封闭的坊内空间。为方便观赏坊墙，如今坊墙与天街用木栈道相连。

“明教坊和宁人坊的坊墙为全人工打夯，每10厘米一夯实，做得很细致。”该工程相关负责人介绍。

史料记载，十字街和循墙巷道是里坊内的主要干道，一个十字街将坊分为4个部分，坊内的4个十字巷又把坊分为16个部分即16曲，居民住宅就分布在诸曲之内。此次恢复的十字街在宁人坊内，正在紧张施工，循墙巷道已经建成。

定鼎门遗址片区，规模初现

作为隋唐洛阳城大遗址的重要组成部分和丝绸之路东方起点，定鼎门遗址片区由定鼎门门址、定鼎门前广场、天街遗址、两坊(宁人坊遗址、明教坊遗址)组成。

隋唐洛阳城“两坊一街”保护展示工程(一期)完工后，将和定鼎门遗址博物馆、定鼎门门前广场连成一片，不仅展示埋藏在地下的千年遗址，重现隋唐盛世洛阳城定鼎门、天街的宏伟格局，还为居民提供了一处休闲的好去处。

市文物局副研究员缪韵介绍，隋唐洛阳城“两坊一街”文化底蕴深厚，人文故事很丰富。明教坊内有龙兴观，另有宋璟和崔融的宅邸，宁人坊内有龙兴寺，寺内有展子虔所作壁画《八国王分舍利图》，另有崔日用和韦虚心宅邸。

“定鼎门遗址片区是丝绸之路鼎盛时期东方起点都城洛阳的主入口及街区的代表性遗存，该片区建成后，将实现文物保护与旅游发展、城乡建设、民生改善深度融合，为古都洛阳打造国际文化旅游名城提供重要支撑。”市文物局局长余杰说。（洛阳日报记者 常书香/文 记者 鲁博/图）