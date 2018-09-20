4月16日花情：近郊牡丹园陆续进入盛花期

市区牡丹观赏园中晚开品种盛花期，近郊牡丹园陆续进入盛花期。 市区牡丹观赏园中晚开品种盛花期，近郊牡丹园陆续进入盛花期。 四星级牡丹观赏园花情如下： 隋唐城遗址植物园 全园盛花期。园内约有500个品种14万株牡丹开放。其中日向、镰田锦、首案红、雪映桃花等品种盛开；丰丽、日暮、八重樱、葛巾紫等品种初开。百花园紫斑牡丹开放。主要赏花点：百花园、科技园、九色园和特色园。 中国国花园 全园盛花期。园内约有360个品种26万株牡丹开放。其中花竞、御所樱、首案红、新日月等品种盛开；长寿乐、五大洲、新七福神等品种初开。主要赏花点：二乔亭、国色广场、开元富贵广场。园内蝴蝶鸟语林和金石文字博物馆免费开放。 国际牡丹园 全园盛花期。园内约有150个品种16万株牡丹开放。其中岛锦、太阳、芳纪、玫瑰紫等品种盛开；海黄、首案红、青龙卧墨池等品种初开。主要赏花点：华夏园、锦绣园、万芳园和连栋温室。我市和法国图尔市共建的法式花园已经开放。 王城公园 中晚开品种盛花期。园内约有480个品种7.6万株牡丹开放。其中渡世白、首案红、玉面桃花等品种盛开；豆绿、长寿乐、新七福神等品种初开。主要赏花点：沉香楼、甘棠洲、紫云天香台和牡丹仙子周边。盆景暨动物标本展在桥北花房免费开放。第十一届“王城之春”牡丹插花花艺展正在展出。 国家牡丹园 全园盛花期。园内约有680个品种22万株牡丹开放。其中咏春、岛锦、金轮黄、日月锦、胭脂点玉、紫香秀色等品种盛开；麟风、紫金盘、藤花紫、浪花锦、红楼春梦等品种初开。四季牡丹展馆展出30个品种200盆牡丹。 神州牡丹园 全园盛花期。园内约有321个品种13万株牡丹开放。其中黄冠、绿幕隐玉、竹影玫红、乌金耀辉、冠世绝伦等品种盛开；海黄、黑豹、初乌等品种初开。主要赏花点：国花坛、精品展示区、四季展馆、天王台、富贵楼。 三星级牡丹观赏园花情如下： 天香牡丹园 全园盛花期。园内约有100个品种1.8万株牡丹开放。其中胡红、日月锦、肉芙蓉等品种盛开；姚黄、玉面桃花、冠世墨玉等品种初开。 洛阳农博园 全园盛花期。园内约有80个品种4万株牡丹开放。其中洛阳红、富贵满堂等品种盛开；岛锦、绿香球、乌金耀辉、墨润绝伦等品种初开。主要赏花点：中心园周边和农博大道两侧。 郁金香牡丹园 全园盛花期。园内约有200个品种6万株牡丹开放。品种有胡红、岛锦、紫蓝魁、黑光司、洛阳红、绿暮隐玉等。园内郁金香连片盛开。 牡丹公园 晚开品种盛花期。园内约有80个品种3000株牡丹开放。品种有花王、海黄、旭港等。 西苑公园 晚开品种盛花期。园内约有60个品种3000株牡丹开放。品种有花王、海黄、首案红等。 第37届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组 2019年4月15日