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城市营销也要“潮”起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-15 08:24

　　今年牡丹文化节亮点颇多，其中在文旅资源传播推介方面格外亮眼。先是携手抖音、今日头条两大平台推出“精彩洛阳‘抖’是美”新媒体宣传活动，以网友视角立体展现洛阳之美；而后牵手携程推出“初遇洛阳”“体验洛阳”“玩转洛阳”三大板块五个重磅活动，为游客献上一场文旅盛宴。这些在城市营销上的探索尝试，让人感受到浓浓的新潮气息。

　　城市营销，是城市形象展示、文旅资源推介、历史文化传播的综合性工作。随着互联网与生产生活的深度融合，让城市营销“潮”起来，不仅是提升城市品牌形象的有力举措，也是顺应“互联网+”时代潮流、吸引年轻一代注意力，并将注意力转化为生产力，为城市高质量发展赢得更多资源和优势的必由之路。就在“抖音达人在洛阳”体验宣传活动举办期间，龙门石窟、洛阳博物馆、洛邑古城、涧西苏式建筑群、兴洛湖城市驿站等洛阳知名景区(点)和地标，羊肉汤、小街锅贴、水席等洛阳特色美食，悉数呈现在抖音达人们发布的1300余条视频里，以播放总量超过4300万次、点赞和评论超过400万的传播效果，刷新广大网友对洛阳的认知，并让网友们发出“一不小心爱上这座城”的感叹。

　　当今时代，全媒体不断发展，信息无处不在、无所不及、无人不用，传播方式发生深刻变化。这就要求我们在城市营销上必须创新形式、超前谋划，充分发挥传统媒体和新兴媒体的作用，用好微信、抖音等网络平台，构建线上线下融合互动的推介模式，形成全流程、立体化的宣传工作格局。近年，西安、重庆、成都等地纷纷转变思路，积极搭乘媒体融合发展快车推介“美城、美景、美食”，最终以“网红城市”的身份赢得广大年轻网友的“芳心”，有力推动城市文旅产业发展和知名度提升。

　　有人说，在互联网时代，“酒香也怕巷子深”。借助有声有色的融合传播手段，让城市营销变得越来越“潮”，做到“货好还得善吆喝”，方能促使“酒香出巷飘四海”，吸引世人走进洛阳的“诗和远方”。（张庆旭）
[ 责任编辑：席倩倩]
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